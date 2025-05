Naredni rival Novaka Đokovića u trećem kolu Rolan Garosa je na veliko iznenađenje austrijski kvalifikant hrvatskog porekla – Filip Mišolić, koji je eliminisao 27. Nosioca turnira Denisa Šapovalova za 3:2 u setovima.

Prepoznat kao čelendžer igrač (osvajač tri turnira tog nivoa), Filip je svoj jedini plasman u prvo kolo Slema ostvario prošle godine upravo ovde u Parizu – ali nigde drugde. Iako on i naš as nisu nikada odigrali zvanični meč, trenirali su i proveli prijatne momente van terena tom prilikom.

U vezi pobede nad nekadašnjim Top 10 igračem iz Kanade, Mišolić nam prenosi:

“Jako sam srećan, još se nisu slegli svi utisci posle meča, ali sada polako naviru. Srećan sam što sam pobedio odličnog igrača kakav je Šapovalov, jako sam zadovoljan igrom. Kao poklon dolazi meč sa Novakom, nadam se da će biti zakazan za “Šatrije”. Ma, ne može biti bolje”, odgovara nam “na našem” Filip.

"Novaka znam teniski jako dobro, gledao sam skoro svaki njegov meč jer je toliko dugo već na turu. Imao sam zadovoljstvo da ga i uživo upoznam kada me je pozvao u Crnu Goru da treniram pet dana sa njim. Jako, jako sam srećan što sam imao tu mogućnost, ali i da ga upoznam van terena – gde su mi pogotovo dragoceni bili saveti koje mi je dao na terenu i van njega. To je zlata vredno i jako sam srećan što sam imao tu mogućnost", iskren je on.

Mišoliću je I pored toga karijerni idol Novakov bivši trener Endi Mari.

"Endija sam zavoleo od početka, kao mali dečak. On mi je jako simpatičan igrač, nemamo isti stil, ali ga jako volim!” kaže nam Mišolić.

“Treniram i živim u Zagrebu, pa onda i navijam za Dinamo. To je sport, svaka čast Rijeci – ali Dinamo je moj tim, i eto... Nadao sam se i sa trenerom i prijateljima da ćemo uspeti, gledali smo seriju do poslednjeg kola koje je bilo pre nekoliko dana. Šteta, ali idemo dalje sa više sreće u sledećoj sezoni”, prenosi nam on.

Našeg Hamada Međedovića odlično poznaje – jer su bili rivali I u finalu prvog čelendžera koji je naš as osvojio u nemačkom Mauthauzenu.

"Svakako da pratim Hamada, on je neverovatno dobar igrač. Siguran sam da ima pred sobom puno uspeha. Sada je skoro na samom vrhu, ali ima još prostora da dođe do nivoa na kom su Top 10 igrači. Naravno, ima kompletnu igru, od neverovatnog servisa i forhenda sve do osećaja i anticipacije na terenu, sigurno izvrstan igrač”, hvali Novopazarca naturalizovani austrijanac.

Do meča sa Novakom Mišolić je morao da dođe kroz kvalifikacije – te će mu ovo biti šesti meč ove godine u Parizu.

"Bio je ovo peti meč danas, i dobro mi je došlo što sam od prvog kola imao dva dana pauze pa samo mogao dobro da se odmorim. Sada sam poprilično umoran posle meča, mentalno i više nego fizički, ali pokušaću sa timom da uradim sve moguće - od masaže preko regeneracije – kako bih bio što spremniji za meč protiv Novaka. Kako da napadnem Novaka? To će biti dobro pitanje za mog trenera koji mora tim da se pozabavi jer mislim da Novak nema toliko slabosti, ali se svakako veselim tom meču”, zaključuje razgovor sa srpskim medijima Mišolić.