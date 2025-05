"Kako bih rekla, nije lako izaći na takav teren sa brojem jedan, trebalo mi je malo vremena da se naviknem na brzinu njene lopte. Krenula sam sa 5:0 za 17 minuta, pogledala sam u semafor i pomislila "Bože"...Znala sam da će mi biti potrebno više vremena da se naviknem. Ona je krenula perfektno, sa razlogom je najbolja na svetu; toliko je dobro krenula da mi nije dala prostora da udahnem. Stisla me od početka. Imala sam par gemova za kojima možda mogu da žalim, ali to su sitnice i toliko malo, da bi ispalo kao da tražim dlaku u jajetu. Trgla sam se i na 5:0, nisam bila u stilu 'ja ne mogu', nego sam pokušala sve. U drugom setu smo bile tu, servis me je zezao, jer me je ona i dalje pritiskala, a ja sam tražila više. Ponosna sam na sebe što sam izašla na takav meč, probala sam što sam mogla da se surotstavim. Igra neverovatno, njena lopta je teška, pritiska vas, ima samopouzdanja, odmah napada čim oseti da lopta nije duboka ili prejaka - i to se osećalo. Volim kako ona igra, htela sam da vidim gde je moja igra protiv najbolje na svetu", objašjnava Olga.