“Pričao sam i sa drugim sportistima i fudbalerima o njihovom rasporedu – nacionalnim prvenstvima, kontinentalnim takmičenjima, reprezentativnim obavezama, egzibicionim turnejama, klupskim kontinentalnim i svetskim prvenstvima… Imate osećaj da ste stalno u toj mašini koja se samo vrti u krug. Ja sam se izborio za to da mogu da imam izbor – i smatram da sam zaslužio to da mogu da odlučujem o tome da igram koliko želim. Sa druge strane, ako želim da održim renking i poziciju na rang listi da bih imao bolji žreb i bio nosilac, da ne naletim najbolje u ranim kolima, moram da igram određeni broj turnira, da akumiliram poene. To je sastavni deo sporta, ali je sport postao biznis u svakom smislu. Ne znam kako će se sve to odvijati u narednom periodu, ali mi se čini da je cela situacija veoma turbulentna i preti da izmakne kontroli. Veliko je pitanje ko će u profesionalnom sportu ubuduće donositi odluke, na koji način, kako će to izgledati. Čini mi se da se svašta valja “iza kulisa” svega što danas vidimo u sportu, videćemo kako će sve izgledati”, intrigira nas Novak ovim razmišljanjima.