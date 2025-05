Specijalni izveštač iz Pariza - Vuk Brajović

Veliko upozorenje favoritima na Rolan Garosu izdato je u sinoćnjem meču branećeg šampiona Karlosa Alkaraza i Damira Džumhura, a to treba imati u vidu pred večerašnje susrete koji dopunjuju konačni oblik same završnice turnira u muškom singlu.

Povratak popularnog Džumija u meč posle 2:0 za Alkaraza i sesije masaže pored klupe – do te mere da je posle 2:1 i tik pre ponoći izbegnuta drama igranja petog seta zahvaljujući samo jednom brejku sigurno nije ospokojila nikoga od preostalih Top 10 igrača u žrebu pred njihove današnje mečeve. Naravno, svaki igrač se razlikuje od onog drugog – a pogotovo na šljaci – ali se na najćudljivijoj od podloga može dramatično razlikovati meč od prethodnog, set od tek završenog, I zato se ova posredna iskustva itekako prate i cene u pripremama za ono što predstoji.

Paklene toplote su juče odnele barem jednu tenisku žrtvu (Međedović, protiv po skoro svemu inferiornog Altmajera), a danas su oblaci i kiša (na tu istu sparinu) prekrili nebo iznad Bulonjske šume, što skoro sigurno znači da će podloga i loptice u premijernog večernjem terminu meča Đoković – Mišolić biti spore i otežane. Naravno, ovo ne utiče samo na stanje ruku kod igrača, već i celog tela – a još rizičnije samih nogu, koje će biti znatno više uposlenije da bi iznele zahteve osvajanja poena na podlozi koja to usporava i čini višestruko komplikovanijim. Istegnuća, isčašenja, ostale povrede ili barem žuljevi ovde postaju potpuno ravnopravne teme sa uspešnošću servisa, forhenda, riterna…

U tom ambijentu usmeravamo pogled ka najvažnijim mečevima dana – u kome će se u Parizu više pričati o finalu Lige šampiona PSŽ – Inter i tome što neće biti emitovan ni ove godine ni na jednom spoljnom ekranu Rolan Garosa. I pored toga što se već u šali priča da će “stići da odgleda drugo poluvreme”, trostruki osvajač Trofeja Musketara Novak Đoković pred sobom ima zanimljivog protivnika, kvalifikanta Filipa Mišolića – još jednog njegovog mladog sparing-partnera kome će se ostvariti san da zaigra protiv svog idola na najvećoj svetskoj sceni. Svi se dobro sećamo kako je to ispalo u slučaju Menšika u Majamiju ove godine, pa se 153. mesto na svetu i činjenica da ovde igra već svoj 6. meč Mišoliću trebaju posmatrati kao odskočna daska za inspirativan nastup u kome nema šta da izgubi. Novak je pre 16 godina poslednji put eliminisan sa ovog turnira pre četvrtfinala, i dobro zna koliko je važan sadržaj uspeha koji ovakvi mečevi na Slemovima nose u nizu koji vodi do same završnice. Servis, agresivnost kao izraz samopouzdanja, dobar izbor udaraca do vinera, ritern i korišćenje slabijih strana protivnika za što bržu eliminaciju izazova i okončanje setova je formula koju će naš as želeti da primeni na ovaj meč – i time pošalje željenu poruku pred naredne runde. Poruka može biti I drugačija, i toga je Novak sigurno svestan dok se priprema za ispisivanje njenog teksta večeras.

1/11 Vidi galeriju Detalji sa meča 2. kola Rolan Garosa. Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Žarko želi svoje prvo finale Rolan Garosa ubedljivo prvi igrač sveta Janik Siner – pogotovo posle gorkog poraza u finalu “njegovog” Mastersa u Rimu protiv Alkaraza pre skoro 2 nedelje, a za to će mu trebati današnja pobeda na Stadionu Suzan Lenglen u trećem meču (2:0 Siner) protiv njegovog vršnjaka Jiržija Lehečke (#34) više nego što treće kolo simbolizuje. Iako su za Jiržija najveći uspesi (2 titule i finala) došli na betonu, nema tog igrača iz Češke ko ne zna sve tajne igre na šljaci – pa će ambicija da po prvi put uđe u četvrto kolo Rolan Garosa biti “potkovana” fanatičnom borbenošću I atleticizmom, uz raznovrstan pristup igri kojim će probati da isčikava I destbilizuje Sinera koji obožava da dejstvuje sa osnovne linije. Sa druge strane, Janik će nastojati da izbombarduje svoj put do meča sa Rubljovom iz servisa i forhenda sa osnovne linije, uz prateće adute u vidu riterna I bekhend paralela i dijagonala po otvaranju kanala da se to odigra. U glavi će Janik sigurno imati to da će mu u nogama biti potrebno I brzine I stabilnosti da odgovori na sve što će Lehečka želeti da “iskopira” od Alkaraza iz Rima, i da će greške – iako u meču na 3 dobijena seta – predstavljati preveliki luksuz u više od jednom gemu po setu. Opet, ono što bude prikazao danas će pomno motriti tempo-majstor Andrej Rubljov, kome je Artur Fis predao meč 3. kola i koji će svež i sa Maratom Safinom u svom boksu već krenuti da “pakuje” osvetu za 6:3 u njihovim međusobnim mečevima – a da je pritom jedan od retkih koji je dobio Janika u “eri” njegove vladavine na mestu broj 1 (Montreal prošle godine).

Pomalo je tesno u koži Saše Zvereva pred današnji meč sa Flaviom Kobolijem, supertalentovanim Italijanom koji je u “njegovom” Hamburgu trijumfovao tek neki dan pre početka Otvorenog prvenstva Francuske i dosegao svoj najviši rang na ATP listi (26). Pet godina stariji finalista iz 2024. koji je 7 puta uzastopce ovde nastupao u 4. kolu izgubio je prvi set protiv De Jonga u prošlom meču, pokazao ranjivost kroz spori ulazak u meč koja je mogla puno da ga košta prošle godine (a možda I ove, ako pobedi danas) protiv Holanđanina Grikspura. U njihovom prvom susretu će morati da se od samog početka sačuva grešaka I dobrano rastrči ako će uspeti da suzbije naboj koji će Flavio izneti na teren od prvog gema. Italijan je odličan na riternu, napada kao osica, raspolaže lepim varijacijama u igri, namučio bi svakog favorita na ovom Rolan Garosu – pa će Saša morati da ga snažnom i dubokom igrom potisne i krati poene, jer mu se u suprotnom loše piše protiv igrača koji je na šljaci ostvario 7 uzastopnih pobeda i tri plasmana u treće kolo Slemova.

Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Meč dvojice među najuzbudljivijim igračima na ATP turneji – 18-godišnjeg Žoaa Fonseke i svetskog broja 5 Džeka Drejpera – zaokupiće pažnju ljubitelja tenisa na Lenglenu.

Ubedljiv je bio Džek na “petom Slemu” u Indijan Velsu ranije ove godine (6:4 6:0) ali u ovoj fazi karijere za Fonseku svaki mesec na turneji znači kao godina, a motiv da postane najmlađi učesnik 4. kola Rolan Garosa u ovom veku podržan je lepim pobedama bez izgubljenog seta protiv 30. nosioca Hurkača (načetog od strane Novaka u finalu Ženeve) i domaćeg igrača Erbera. Britanac je imao nešto teži žreb u vidu Belučija i Monfisa (izgubio po 1 set od obojice) ali je “velikom Džeku” ovakvo zagrevanje dobro došlo da bi upravo protiv agilnog, hrabrog I snažnog Fonseke mogao da odigra svoj “totalni tenis” iz svih pozicija na terenu, u nadi da će uspeti da stavi poklopac na broj grešaka koje bude činio. Iako je Drejper ovde favorit – svi znamo ko će pobrati više simpatija na akustičnom Lenglenu, pa nije nemoguće da ovaj meč ode u 4, odnosno 5 setova.

U meču “totalne misterije” autora velikih iznenađenja – nepredvidivog Aleksandra Bublika (eliminisao De Minora posle 0:2) i Enrikea Roše (izbacio Menšika) zanimljivo je spomenuti da bi pobeda Portugalca dovela do prvog plasmana igrača u 4.kolo Rolan Garosa u istoriji. Iako sebi ume da bude najveći neprijatelj, Saša Bublik je ipak blagi favorit u ovom meču, jer je nekadašnji svetski broj 17. obe svoje pobede nad Top 10 igračima ostvario upravo na ovom turniru i ima iskustvo igranja u finalu u Parizu – iz dubla sa zemljakom Golubjevim 2021. Bila bi greška ne baciti barem povremeno pogled na ovaj meč, jer će sigurno biti zabavan, neizvestan i podložan učešću publike kao povremenog partnera obojice igrača – pravi subotnji na Slemovima.

Foto: ALESSANDRO DI MEO/ANSA

Susret koji će se pomno pratiti u Srbiji je svebritanski duel između povratnika u top 100 iz povrede Kamerona Norija i talentovanog Džejkoba Firnlija (eliminisao legendu Vavrinku i francuskog miljenika Ambera) jer će iz njega izaći naredni protivnik našeg Novaka Đokovića u 4. kolu. Novak je u Ženevi po peti put pobedio Norija, što je on “zalečio” velkim trijumfom nad nekadašnjim brojem 1 Medvedevim i Gomezom, pa u susret sa mladim sunarodnikom ulazi sa prednošću iskustva i snažnijim udarcima kojima će želeti da što više skrati poene. U slučaju da meč potraje, svežina i poletnost Firnlija postaju veća prednost – pa će biti zanimljivo videti kako će ovde biti otvoren treći set. Nešto slično će se tražiti I u meču jednog od najboljih ne-nosilaca Grikspura i Amerikanca Kvina, koji je sa 92 vinera u pobedi nad Ševčenkom stekao brojne poklonike tako agresivnog stila igre. Talon do sada ni jednom nije uspeo da se probije u 4. kolo Grend Slem turnira, pa se nada da se Kvin barem malo istrošio do sada i da neće postati četvrti član američke delegacije (uz Pola, Šeltona i Tijafoa) koji će proći dalje u Parizu.