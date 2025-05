"Odličan meč za mene. Imao sam ranije brejk na startu svakog seta i to mi je dalo samopouzdanje. Zadovoljan sam što sam ovako odigrao danas", prenosi nam Siner.

"U ranim fazama slema je dobro da ne potrošiš mnogo vremena na terenu. Mečevi kao što su ovaj svakako mogu brzo da se okrenu. Ako ne kreneš dobro jedan set, meč može da se oduži, i videli smo to i ovde na turniru. Zato koncentracija uvek mora da bude tu, jer neočekivano može da se dogodi. Jirži je neverovatan teniser, to je pokazao tokom karijere. Stvari se menjaju iz dana u dan – odigrao sam skoro savršeno u Rimu protiv Kaspera Ruda, pa sam se mučio u sledećoj rundi sa Polom", dodaje on.