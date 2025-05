"99 je dobar broj, ali 100 je mnogo bolji. Došao sam do faze u karijeri gde mogu da uživam u svakom trenutku jer igram za istoriju svaki put kad izađem na teren – to je neverovatno. To pokazuje koliko volim ovaj sport i kakve emocije osećam kada izađem na teren kao što je ovaj“.

"Veoma jake emocije, posebno poslednje dve godine. Osvojio sam Olimpijske igre, bile su mi pete i konačno sam uspeo da osvojim zlato. To su bile najveće emocije koje sam ikad doživeo na terenu, nešto jako posebno. Što se tiče Rafe, mislim da je to zaslužio, Veoma lepo je organizovano, lep gest Rolan Garosa, sve je dao nasem sportu, ali posebno Rolan Garosu. Ovo je Rafin teren, njegovi rezultati na šljaci su neverovatni. On je šampion i neko koga svi poštuju. On je inspiracija mladim igračima, a ja sam imao privilegiju da budem tu sa Endijem i Rodžerom. To je možda bio poslednji put da budemo zajedno na terenu, ali nadam se da ćemo u dalekoj, daleeeekoj budućnost opet to učiniti", zaključuje Novak.