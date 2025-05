Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa - Vuk Brajović

Pobedu kakvu je samo poželeti mogao ostvario je Džek Drejper protiv "vunderkinda" Fonseke iz Brazila (18 godina) u tri skoro besprekorna seta, uz manje trzavice u drugom setu (6:2 6:4 6:2) i time "zapretio" svakom narednom protivniku u njegovom delu žreba - uključujući i drugara Janika Sinera.

U razgovoru sa "sedmom silom" Džek nije krio zadovoljstvo još jednom pobedom u sezoni u kojoj je jedan od najkonstantnijih učesnika ATP turneje:

"Ovo je bio veoma čvrst nastup s moje strane. Uslovi su bili teški, ali dobro sam počeo i nisam padao tokom meča - osim na kratko u završnici drugog seta", potvrđuje Britanac.

Danas je čest izbor odigravanja drop šotova dao dobre rezultate?

"Da, tako je bilo. Osećao sam da ga guram pozadi forhendom, pa se drop šot otvorio. Činilo mi se da se Fonseka fizički muči od finiša drugog seta, tako da je bilo rezonski igrati ih - pogotovo kada su mi "išli". Spinovani forhendi mogu da oteraju rivala iza osnovne linije, a onda drop šot biva dobro rešenje", kaže on, i nastavlja: "Ne vežbam drop šotove, uvek kažem da to ne radim jer – što više vežbam taj udarac, to sam gori. Jednostavno, prirodno mi dođe u mečevima. Mogao bih više da upotrebljavam servis-volej, jer protiv najboljih na svetu potrebna je promena ritma!"

Za Fonseku - očekivano - Džek ima samo reči hvale:

"Fizički je teže igrati na slemovima, i zato je impresivno je što je sa 18 godina došao do treće runde. Već je Top 50, radi neverovatne stvari, ali mu je potrebno vreme. Kada stekne iskustvo treniranja i igranja s najboljima, ići će samo naviše. Biće zastrašujuće to što će biti u stanju da uradi, u to sam siguran", potvrđuje on.

Proboj kroz rang je svakako bio težak i za Drejpera, koji se osvrće na to sledećim rečima:

"Na slemovima je fizički izazov najveći, pa ti se fiksira u glavi skoro kao opsesija da moraš da uzmeš tri seta. To je teško kad nemaš iskustva. Naravno, važno je i samo iskustvo pobeda nad dobrim igračima. Ako ga nemaš, onda imaš osećaj da moraš da odigraš sve savršeno, pa preteraš. Vreme i iskustvo su zlatni saveznici u tom procesu", odgovoara Drejper, i dodaje: "Posle poraza ovde prošle godine, pao sam na 40. mesto i probao sam da shvatim šta moram da uradim kako bih načinio korak napred. Nije bio u pitanju konkretan meč, ali moja prva titula bila mi je značajnija. U tenisu nekada možeš da budeš sjajan igrač, ali da nemaš trofej. Kada sam ga osvojio, pao mi je teret s ramena. To mi je ulilo samopouzdanje, kao i polufinale US opena. Naravno, najbitnije je imati rezultate, ali nikako ne treba podceniti doslednost na treninzima", zaključuje Drejper, čiji naredni protivnik će biti Kazahstanac Aleksandar Bublik.

