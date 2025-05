“Ispao sam iz top 50 verovatno prvi put u životu, gubio sam mečeve često. Morao sam da shvatim stvari ozbiljnije, igrao sam Čelendžere i nisam imao vremena da se šalim sa tim stvarima. Promenio sam mentalitet, shvatio da želim da igram na nekim turnirima, i to je bilo to", počinje Bublik.

“Bio sam 17. igrač sveta, a da prethodno nisam mislio da će se to ikada dogoditi. Znao sam da moram da prestanem da pijem, da idem na žurke i da se mnogo više posvetim treninzima. Moj pad nije bio povezan sa time što nisam trenirao, već zato što sam ‘izgoreo’. Trenirao sam i dalje, ali bez željenih rezultata, pa sam pao na rang listi. Odlučio sam da promenim reket sa kojim sam igrao. Moj trener mi je sugerisao da se opustimo, da pođemo do Las Vegasa da uživamo kako bismo promenili ambijent. Bili smo tamo tri dana, po scenariju iz serijala "Mamurkluk". Hteo sam da napravim promene posle toga i da vidim gde sam - da igram ili da batalim tenis", priča nam Bublik.

"Naravno, ali ja sam već bio 17. na svetu, nišanio i Top 10 tada - ali posle svega što se desilo moram da ostanem na svom putu. Tenis je to - udarate forhende i bekhende, pobeđujete i gubite, i to tako ide!"

“Uvek me pitaju da li sam ja drugačiji ili drugi. Ja sam normalan lik. Mogu da šetam ulicom noć pred meč, da budem društven, da propustim trening. Ja sam supernormalan. Imam neke pobede protiv top10 igrača, ali smatram da sam normalan. Ako želim da spavam, spavaću. Neko zaradi 100 miliona i osvaja titule i želi još, ja nisam takav. Ja sam normalan. Možda kažu da se ne žrtvujem dovoljno, ali imam svoju perspektivu, to šta želim. Ja sam normalan čovek. Probudiš se, možda zbog umora ne odradiš trening na 100 odsto. To sam ja, ima sportista koji su veoma pedantni - ali znajte da i ja živim od tenisa.”

“Dobro pitanje. Živim život tako da nisam ratoboran, nisam takav. Mogu da pobedim najbolje, ne mogu da igram 5 i po sati protiv Drejpera, umreću na terenu ako se to desi. Ne mogu da igram na 45 stepeni u Australiji. Moram da nadjem način kako da pobedim drugog igrača, a za to je možda potrebno odigrati ponekad neke lude udarce. Pričao sam sa Sašom i Rubljovim, nema šanse da pogodim 15 bekhenda na liniju, mogu verovatno tri. Ja moram da radim drugačije od drugih, ne mogu da igram toliko dugačke razmene. Moram da radim stvari drugačije, to je moj način,” prenosi nam on.