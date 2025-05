Upitan kako je doživeo to što je igrao u isto vreme sa održavanjem ovog istorijskog meča, Novak odgovara sa osmehom:

"Ne znam da li je bilo dobro da igram tada, publika je pratila fudbal. Čuo sam svaki put kada bi pao gol, oni su slavili - a ja se pitao - au, palo je baš puno golova... Sada sam video da je bilo 5:0 i začudio se. Igrati uveče je uvek glasnije nego danju, znao sam da ću morati da igram noću jednom i to je okej. Hteo sam da gledam fudbal, ali šta je tu je. Pariz je prvi put osvojio titulu, ne znam kako ćemo svi da se vratimo u hotele. Biće puno slavlja i malo spavanja, ali lepo je biti u Parizu danas!"

Kako je zadovoljan nivoom svoje igre do sada na Rolan Garosu?

"Igrao dam dobro, ali svaka čast i Filipu što je igrao hrabro i dobro. Iznenadio me je nivoom igre, svaka čast, nikad nismo igrali dosad. On je Hrvat iako igra za Austriju, drago mi je što smo igrali, imali smo lep razgovor na mreži na kraju. Sve u svemu, mislim da sam odigrao dobro ovaj meč."

"Ne mogu se porediti sa Rafom na ovom turniru, ali znati to je izuzetna stvar! To ie potvrda moje dugovečnosti, posebno u poslednjih 5-7 godina koliko već pokušavam da produžim karijeru i da igram sve duže i duže,"ističe on.