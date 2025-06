"Tačno je, vesti su zaista dobre. Miljanova supruga i dve od tri ćerke su došle iz Beograda da budu sa njim. Tu će biti nekoliko dana dok se on bude oporavljao. Trenutno ne može da leti, pa mora da ostane ovde - da leži, bude pod prismotrom i lekarskom supervizijom. Lepo je što su došli njegovi najbliži da budu sa njim, mi smo tu da mu pružimo svu potrebnu podršku. Juče smo bili do kasno uveče zajedno, razgovarali i proveli vreme prijatno. Pokušavamo da budemo što više uz njega, on je sve bolje i to ide u dobrom pravcu", optimističan je po pitanju brzog potpunog oporavka Miljana Amanovića on.