Ruku na srce – juče se niko od favorita (Siner, Bublik, Drejper, Zverev, Nori, Đoković) iz gornjeg dela žreba nije previše mučio, dok se sva neizvesnost koncentrisala u jednom jedinom meču (Grikspur – Kvin) koji je otišao u peti set. Čak i tu je Holanđanin nadvisio velikog udarača iz SAD (“samo” 52 vinera juče), pa stvari ostaju predvidive – sa naznakom da će tako biti i u narednom kolu. Ako se šta iz ovoga može nagovestiti, to je da bi nam četvrtfinala mogla predstaviti susrete parova dobrih prijatelja – Sinera i Drejpera sa jedne, odnosno Đokovića i Zvereva sa druge strane. Šanse za iznenađenja uvek postoje, i ako se budu desila – odigraće se u osmini finala, pa ipak preporučujemo da sa zdravom sportskom ljubopitljivošću ispratite tu fazu takmičenja na Rolan Garosu.

Karlos Alkaraz I Ben Šelton igraju svoj prvi meč na šljaci, a da pritom braneći šampion i najuspešniji igrač turneje ove sezone (33 pobede, 3 titule) ima već dve pobede na betonu protiv 13. na ATP listi. Ovo će biti prilika da Španac protiv svog vršnjaka iz SAD zabeleži jubilarnu stotu pobedu na šljaci I uđe u svoje četvrto uzastopno četvrtfinale na ovom turniru. Ovim bi Karlitos već zauzeo 3. mesto na listi tenisera iz svoje zemlje koji su uspeli da dođu do četvrtfinala na Slemovima 11 ili više puta (Nadal 47, Ferer 17), odnosno dva više od njegovog trenera Juan Karlosa Ferera. Šelton bi pobedom u ovom meču ostvario najveću pobedu karijere i prekinuo niz nepobedivosti od 10 mečeva svog rivala na ovom turniru. Američki kontigent u ovogodišnjoj osmini finala je najbrojniji od 1995. (uz Pola i Tijafoa), pa bi današnjim uspehom bila prekinuta “crna serija Jenkija” koji cele 22 godine nisu imali predstavnika u četvrtfinalu muškog turnira.

U prvom međusobnom obračunu dvojice Top 10 igrača ove nedelje, sedmi Museti igra protiv desetog Runea – za priliku da prvi put na Slemu ostvari pobedu protiv igrača iz te selekcije (0 – 5) i dođe jedan korak bliže drugom plasmanu u polufinale jednog Slema posle Vimbldona prošle godine. Ni ova dvojica rivala nisu nikada igrali na šljaci (Rune 2:0, trava I beton), a činjenica da je Lorenco (23-7) ove sezone znatno uspešniji na najsporijoj podlozi od Holgera (20-11) barem blagu prednost za revanš daje Italijanu. Rune će pobedom nastojati da se treći put u poslednje 4 godine plasira među najboljih 8 u Parizu, uz još sveža sećanja na prošlogodišnju eliminaciju u osmini finala od Zvereva u 5 setova. Naravno, Azurima bi muke posle Interove “petice” od PSŽ-a bile donekle umanjene čudesnim sveitalijanskim finalom u Parizu Siner-Museti, ali su šanse da se to ostvari (barem sa ove strane žreba) u domenu teorije…

Tomi Pol I Aleksej Popirin su osvajali juniorski Rolan Garos, a danas se sa pozicija 12 odnosno 25 ATP rang liste susreću po prvi put na šljaci u seniorskoj konkurenciji (1:1, trava i beton). Pol se znatno više istrošio na ovom turniru do osmine finala, moravši da se u dva meča od po pet setova izbori za dalji plasman – dok Popirin nije ispustio ni set i ima lepe šanse da se po prvi put plasira u četvrtfinale jednog Slema. Polufinalista Rima bi pobedom postao deveti Amerikanac koji bi se plasirao u četvrtfinale Slemova na svim podlogama, uz legende poput Agasija, Čenga, Konorsa, Kurijera, Gerulajtisa, Gotfrida, Mekenroa i – najtrofejnijeg – Pita Samprasa, a to je lep motiv za uspeh protiv osvajača Kanadskog Mastersa iz prošle godine.

Njegov reprezentativni kolega Tijafo će nastojati da pobedom protiv Altmajera po prvi put (a peti ukupno) dođe do četvrtfinala jednog Slema a da to nije ostvario na betonu. Franses i Danijel su odigrali jedan meč na ovoj podlozi (Rim 2023), još jedan ranije te godine u Melburnu (Tijafo pobedio u oba), pa će biti zanimljivo videti da li će “egzekutor” našeg Međedovića i do sada jedinog Top 5 igrača koji je ispao sa turnira (Frica - #4) u svom drugom pokušaju u karijeri uspeti da se domogne prvog četvrtfinala na Slemu. Ako Tijafo bude svež i praćen pouzdanim servisom, sve su šanse da će po treći put pobediti žilavog Nemca.