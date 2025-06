Žreb singla se "urotio" protiv naše Olge Danilović na ovogodišnjem Rolan Garosu, ali je četvrtfinale u dublu sasvim lep i možda neočekivani uspeh - s obzirom na to da ona i Potapova nisu prošle ni prvo kolo na njihovom prethodnom turniru u Melburnu.

"Iskreno, ne znam, razmišljam kako da vam odgovorim. Kao što sam najavila, ove godine ću ići na travu dosta ranije nego pre. Neću imati puno vremena za pripreme - jer smo i dalje ovde. Igraću više pripremnih turnira za Vimbldon, jer smatram da su za uspeh na travi najbitniji turnirski mečevi. Trenirati na travi ne može da poboljša igru kao mečevi, to je najveća razlika za tu podlogu. Koliko god trenirao, ti treninzi su specifičniji i drugačiji, nije isto kao kada odeš na teren i igraš meč", kaže ona.

"Sezona na travi je ubedljivo najkraća. Svesna sam da za nju imam "više oružja", ali - da li ste očekivali da će Jasmin Paolini doći do finala Vimbldona? Ja sam visoka, treba mi više vremena da se spustim niže u stav koji smatram da vam donosi prednost na travi. Uz to, potrebno je znati snaći se - ali pre svega mislim da je važno odigrati što više takmičarskih mečeva, što mislim da mi je najviše nedostajalo proteklih godina jer sam igrala samo na Vimbldonu i u Rohemptonu. Na travi je sve drugačije, od turnira do turnira travnata podloga je potpuno različita. Potrebno je imati brže reflekse, znati naći rešenje u neočekivanim situacijama. Videćemo šta će biti, nadam se da će biti svakako bolje od mojih poslednjih nastupa na njoj", zaključuje Olga.