"U tim okolnostima sam mogao da odćutim, ali bih osećao krivicu da sam to uradio. Jednostavno, ako znam da sam uradio nešto pogrešno - kao što je nepravilan ili zabranjeni udarac - ja to ne mogu da prećutim, moram da budem iskren prema sebi, prema Benu, prema svima. Sport bi trebao da bude takav, da se podrazumeva da ćete biti fer prema svom protivniku, prema sebi. Udarac nije bio ispravan, i naravno da sam to morao da kažem.

Ben je već to uradio sa necom na svoj servis početkom meča, i iako ni sudija to nije primetio - on mi je predložio da ga ponovi. To je za svaku pohvalu, pravi primer poštovanja protivnika i sve ono što bi pravi odnos prema sportu trebao da podrazumeva", naglašava Alkaraz.