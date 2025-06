"Pogledao sam ponovoljeni snimak tog momenta kad me je pogodio. Periferno me je video, za mene je poen bio završen... Koristio je sve što sme, da uzme medicinski tajm-aut, ali to nije fer-plej, tako se ne odnosi na terenu. Poznajem ga dosta dugo, on je dobar momak, zaista ne razumem ovo ponašanje, ali tako je, kako je. On je uneo vatru, ja sam samo odgovorio. Šta se desi na terenu, ostaje na terenu", rekao je Đoković posle meča.