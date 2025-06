Naravno, do ovog momenta, morao sam da se fokusiram na svoje mečeve, a od sada moram da razmišljam i o meču Novaka i Kamerona Norija. Sigurno ću pratiti taj susret. Novak Đoković nikada ne može biti favorit iz senke. Po mom mišljenju, najveći favorit je Karlos Alkaraz. Nakon toga bih rekao verovatno Janik, a zatim ja i Novak, je li tako? U to

"Tada je Novak bio mnogo bolji, pogotovo kada se igralo na Grend slemovima. Imali smo dosta teških borbi. Ostvario sam nekih vrednih pobeda protiv njega, ali sam zato imao i neke od najtežih najtežih poraza. Imamo dobru istoriju rivalstva. Jedva čekam meč, zaista je privilegija biti sa njim na terenu," ističe on.

"I pored toga što je favorit, on ipak ima zadatak da ostvari još jednu pobedu, to svi dobro znamo.Ne bih da nekog omalovažavam, pogotovo ne u osmini finala, a Kameron Nori zaslužuje poštovanje. Videćemo kako će to za njega ići. Svakako, igrati protiv Novaka je uvek čast," konstatuje Zverev.