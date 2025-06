“Ne mislim da je to što sam im pomagao nešto specijalno, već sasvim normalno za mene, Jednog dana bih voleo da prenesem moja znanja i iskustva mlađim generacijama I pomognem im da budu bolji. Kad sam I ja bio mlađi, to sam očekivao od igrača koji su bili moji idoli, koje sam sledio. Neki su bili dovoljno hrabri da podele važne stvari sa mnom, ali neki to nisu činili. Razumljivo je da to u jednom trenutku malo ograničite – pogotovo kada ti igrači izrastu u vaše velike rivale na vrhu, kao što je kod mene to bio slučaj sa Medvedevom, Cicipasom, Zverevom. Kada uđu u Top 10, onda se dinamika menja. Ipak, bez obzira na to – I da li se radi o poslednjoj generaciji dolazećih igrača ao što su Menšik, Mišolić i ostali – svima kažem da sam dostupan. Osećam da je to nešto što dugujem tenisu, igri – jer šta je vrednost znanja I iskustava ako to ne prenosite na one koji vas nasleđuju, koji dolaze posle vas”, ističe Đoković