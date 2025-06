I" zaista, kada pričamo o Jokiću, mislim da su se svi superlativi spomenuti kada su u pitanju njegovi sportski kvaliteti, sportska inteligencija. Nisam stručan za košarku, pratim je ceo život, imam neko osnovno znanje i kao navijač se divim njegovim potezima, anticipaciji, sposobnošću da ima takav pregled igre, timskom duhu, razigravanjem saigrača iz tima i repezentacije. On je stvarno fenomen i toliko mi je drago zbog njega - ne zato što je Srbin, nego što to čini u NBA ligi gde su svi atletski nadareni, sposobni, skaču – možda i najbolje atlete na svetu osim atletičara i gimnastičara u kontekstu fizičkih predispozicija. On je snažan, ali ne izgleda kao oni - zategnuti kao sajle. Sa svojim talentom i sportskom inteligencijom ih savlada u svakom aspektu i to je nešto na šta sam ponosan i što me impresionira”, ističe Novak.