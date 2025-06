Zanimljiva konferencija Sinera posle plasmana u četvrtfinale Rolan Garosa.

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Dovoljno stabilan i efikasan bio je prvi igrač sveta Janik Siner u dvočasovnoj pobedi nad Andrejem Rubljovom u tri seta (6:1 6:3 6:4) i još jednom demonstrirao kvalitete po kojima se već upoređuje sa članovima velike četvorke najuspešnije generacije u istoriji tenisa.

Upitan da li smatra da je od prošle godine napredovao na šljaci do te mere da može da se poredi sa njegovim nastupima na betonu, Siner ljubazno odbacuje taj navod:

"Ne bih mogao da se složim sa tim, jer je potpuno drugačije odigrati, evo, turnir i po na ovoj podlozi dobro od toga što sam prikazao na betonu prošle I ove godine. Rezultati na nekim turnirima mogu da ispadnu dobri, na nekima i ne toliko – ali sam srećan zbog svojih nastupa ovde. Prošle godine sam bio polufinalista, ove ću nastupati barem u četvrtfinalu. Uslovi za igru su bili prijatni, nije bilo vetrovito kao preko dana, ali sam sveukupno veoma srećan svojom igrom u Parizu do sada i plasmanom u četvrtfinale", ističe Janik.

Koji nivo izazova očekujete od Bublika?

"Smatram da je svaki igrač koji nastupa u četvrtfinalu zaslužio to mesto. Uspeo sam da ispratim njegov meč protiv Džeka Drejpera, i on je bio odličan. Odlično servira, unosi brojne varijacije u igru, ima sjajan osećaj za lopticu i biće zanimljivo videti šta će se dešavati za dva dana. Nastojaću da odigram kvalitetno, konsistentno i nadam se da će mi to doneti uspeh", dodaje on.

Šta ga je činilo najsrećnijim iz njegove igre do sada?

"Mislim da je to moj stav na terenu, stabilnost, odigravanje svakog poena što bolje, ne prepuštanje previše šansi protivnicima. Nastojim da puno trčim, da odigravam svaki udarac sa potrebnim intenzitetom i na to sam najviše ponosan do sada", prenosi nam Siner.

Misli li Siner da je već dostigao najviši nivo svoje igre – ili očekuje da to tek nastupi?

"Sigurno je da igram dobar tenis, i mislim da to svi mogu da vide. Mentalno se osećam svakako više rasterećeno, voleo bih da sam malo više usredsređen na igru u određenim momentima – ali je ovo ipak tek moj drugi turnir posle tri meseca odsustva. Uspeti da posle toga ponovo stignem do četvrtfinala mi puno znači, ništa ne uzimam zdravo za gotovo – I smatram da trenutno prikazujem zadovoljavajući nivo tenisa. Ipak, stvari mogu brzo da se promene; sledeći izazivač će biti veoma neugodan, različit od svih igrača protiv kojih sam do sada nastupao", kaže prvi igrač sveta.

“Iako vam se možda čini drugačije sada, stvari zaista nisu tako predvidive. Da je Andrej uspeo da izvede brejk na moj servis u prvom gemu, stvari bi sigurno postale mnogo teže. Isto tako, da je uspeo da dođe do brejka u trećem setu, to je moglo da napravi ogromnu razliku u daljem toku meča. I pored toga, smatram da je ta izvesnost koji ljudi vezuju za moje mečeve kompliment mojoj igri, i srećan sam što mogu da budem u toj poziciji”, zaključuje “numero uno”.

