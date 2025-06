"Faktor samopouzdanja savršeno funkcioniše za Novaka. Mnogo puta ga je iskoristio u pobedama nad najboljim igračima u najvažnijim mečevima, a činjenica je da mu je lakše da dobija mečeve na tri dobijena seta nego na dva. To je zato što možeš da dozvoliš sebi da izgubiš set, da imaš brejk zaostatka; taj prvi sat nije toliko važan, jer imaš vremena da se vratiš. Gubiš manje energije kada izgubiš set nego kada dobiješ. Iz mog iskustva, nisam gubio toliko energije kada sam gubio set. Ne znam da li isto važi i za Novaka, ali sam siguran da je slično", objašnjava on.

"Za njega bi ovo zaista mogao da bude Slem na kome će dominirati, jer voli da igra u uslovima kada ima više vremena za udarce. Osvojio je Vimbldon dva puta i to je neverovatno, Ju Es Open mu takođe veoma odgovara jer beton nije prebrz, ali je Australija košmar za njega jer je podloga prebrza. Indijan Vels je savršen za njega, Majami nije iako ga je osvojio. Pokazao je i prošle godine ovde da morate da igrate najbolji tenis kako biste ga pobedili. Na Rolan Garosu bi mogao da dominira na isti način kao što bi Siner to mogao da u budućnosti čini u Melburnu," smatra on.

"U tenisu je sve do rivaliteta, a da pritom igrači ne moraju da se susretnu 50 ili 60 puta kao Novak i Rafa. Rivaliteti su osnovna stvar za sve što je kvalitetno u našem sportu. Svakako će igračima pomagati to ako osvajaju Slemova, poput Sinera i Alkaraza - i to je savršen scenario za naš sport. Pomislili smo da je moguć pad popularnosti kada su Rodžer i Rafa otišli u penziju, ali je Novak ostao tu da dodatno gura mlade, što stvari čini zanimljivijim. Da i on nije tu, bili bi ih samo dvojica. Ovako imamo i rivalstvo Novaka i Alkaraza, ali to može da se završi za recimo dve godine, dok Siner i Alkaraz mogu da traju još 15 godina. Rivalstvo ne može da postoji samo reda radi, mora da se poklopi kao što je bio slučaj sa Rodžerom i Rafom, a onda sa Novakom kada je došao na taj nivo – zbog različitog načina igre u odnosu na njih dvojicu. Ako pričate o šljaci onda tu imamo rivalstvo Ige i Arine, ali na tvrdoj podlozi je stvar drugačija, jer je Sabalenka dominantnija“, ocenjuje Vilander.