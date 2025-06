„Prvo da kažem da sam se iznenadio rezultatom današnjeg meča i time kako je došao do te pobede - u četiri seta. Koliko sam uspeo da vidim, posebno komforno je odigrao i uzeo drugi i treći set, što sam uspeo malo da ispratim iz svlačionice posle mog meča. Drago mi je zbog njega, Uvek kada ga gledam, komentarišem to kako igra, volim da ga gledam, ima jako lepu tehniku, svestran je i kompletan igrač. Kada se nameri da igra, kada je fizički spreman i u treningu da može da se kreće široko i odigra na vrhunskom nivou, Bublik može da dobije bilo koga. Ima veliki prvi i drugi servis, sjajan osećaj za loptu i prostor, može da udara jako, da se brani, da igra sa rotacijom, da ide u ofanzivu i defanzivu. Po toj raznovrsnosti je sličan Kirjosu – u kontekstu potencijala i mogućnosti. To šta sve njih dvojica mogu da urade je vrhunski tenis, ali njihovi primeri dokazuju da je naš sport u velikoj meri mentalni i da moraš pre svega sa sobom da budeš zadovoljan, da budeš u miru, da odlučiš da je to tvoj život i da ćeš da se posvetiš ostvarenju svojih ciljeva u potpunosti. Često kažu da „naporan rad pobeđuje talenat svakog dana“ i smatram da je to istina. Možda dobiješ neki meč na talenat i zabaviš publiku, ali ako hoćeš da dosegneš ultimativne visine ovog sporta, što on može u igračkom smislu – onda stvari moraju bolje da se poslože“, dodaje Novak.