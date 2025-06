"Dao sam peškir čoveku koji je iz Argentine i koji je navijao za mene i podržavao me u Ženevi. Video sam ga jednom ili dva puta pre toga. Toliko me je srdačno i zdušno podržavao, posle svakog poena me je bukvalno ohrabrivao, davao podršku i na španskom i mahao Mesijevim dresom broj 10 iz reprezentacije. Nije bilo moguće da ga ne primetim, naročito zbog tog dresa. Posle Ženeve sam mu se zahvalio i nisam očekivao da će biti ovde, ali on je i u Parizu bio uz mene svaki meč do sada", kaže Novak, i dodaje: