Slavan po tome što je 1989. - kada mu je bilo samo 17 godina - osvojio Rolan Garos, Majkl Čeng je kasnije bio finalista Ju Es i Australijan Opena, a danas važi za jednog od najboljih analitičara zbivanja u svetskom tenisu. Zbog toga je prava privilegija iskoristiti tradicionalno druženje legendi tenisa sa medijima koja se organizuju na svakom od četiri Grend Slema kako bismo od jednog od prvih rodonačelnika modernog tenisa sa osnovne linije čuli šta je to što bi on istakao kao najvažnije u aktuelnom momentu našeg sporta.

Čeng je veliki ljubitelj svega što Karlos Alkaraz predstavlja na i van terena, u vezi čega ističe sledeće: "Neverovatno iskustvo ga je gledati- ne samo zbog talenta i atleticizima, već i zbog načina na koji se ponaša na terenu. Sve što on čini i kako se odnosi prema tenisu je veoma osvežavajuće. On gaji izuzetan sportski duh i drago mi je što kombinuje taj nivo fer-pleja, korektnost i sposobnost da igra tenis koji osvaja slemove", ističe Amerikanac.

"Teško je reći da li Alkaraz može da postane baš toliko dominantan da prestigne Rafu. Iskreno, nisam verovao da će iko prestići i Borgov rekord ovde (šest titula) - ali, eto, Rafa je ovde osvojio 14, Novak 10 titula u Melburnu. Karlos je odrastao gledajući Veliku trojku, uzeo je ono najbolje od Novaka, Rafe i Rodžera... Čak ako vidite kako slaže flašice, to liči na Rafu... Ne mislim da je za Alkaraza nemoguće da postigne takve sulude brojeve - i samopouzdanje koje sada oseća će mu sigurno pomoći u ovoj fazi stasavanja u velikog šampiona", dodaje on.

"Janikova igra i mentalitet su se promenili otkad je počeo da radi s Darenom Kejhilom. On mu je dao malo drugačiju perspektivu, ulio mu više samopouzdanja, a to je za posledicu imalo da je od vrlo dobrog igrača postao - izvanredan igrač. Ima ogromno samopouzdanje i stvarno je počeo da veruje da mu slemovi pripadaju, što je i potvrdio protekle i ove godine. Ima drukčiji stil igre od Alkaraza, ne izlazi toliko napred. I on je veliki sportista, odlikuje ga izuzetan fer-plej - i odlično za tenis je što su upravo on i Karlos nastupili na najvećoj sceni posle Novaka, Rodžera i Rafe", naglašava Čeng.