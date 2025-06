„Mislim da igramo jako dobro, uživamo na terenu, lepo je igrati na tako velikom stadionu ovakav meč. Imale smo dosta šansi, one su uigrane, to se vidi, svaka zna ko šta radi. Mislim da možemo kroz nekoliko turnira još da doguramo. I Anastasija i ja se osećamo na terenu, ’kačimo se’ već polako koja će kada da preseče, imam lep predosećaj za naš dubl. Igraćemo sigurno Vimbldon zajedno i verovatno US open, možda neki propratni turnir“.

„Osećam se jako dobro na terenu. Mislim da je to posledica dobrih stvari van terena već duže vreme. Tačno, imam nove trenere, ali glavni trener, kondicioni, fizio su tu već duže – gradimo neku priču i to mi daje dosta sigurnosti. Sazrela sam, iako sam mlada i dalje, a ovo mi je sedma godina u Parizu. Da, bukvalno sam u osnovnoj školi krenula ovde, ha-ha. Stvarno, kad razmislim, ključni su vreme i vera u proces“.

„Ja bih volela, nemam šta da krijem, to je san svakog igrača. Ipak, odavno sam to sebi malo sklonila po strani. Naravno da težim ka tome, ali ne želim da mi fokus bude samo na tome. Mislim da bih se preopteretila, ne bih bila ja ne terenu. Kada ne nabijem sebi taj pritisak, stvarno uživam na terenu. Kada nabijem pritisak – em nisam ja, em ne igram svoj tenis“.

„Jeste, to je živa istina. Znam tenis, ne znam kako da objasnim, znate me i vi toliko godina, znala sam da igram oduvek. Neko ko me razume, prati i neko ko me pusti da ja budem ja na terenu – da ne menja ono što zamislim, jau svojoj glavi znam ono što želim na terenu. Pogotovo sada kada sam unapredila svoju igru, a ne menjala, zato i igram tako kako igram. Aleks me dobro zna, kapira, mnogo puta je bila na mojim mečevima, zajedno smo bile na jednom turniru, bila mi trener kada je operisala koleno. Odavno sam joj rekla da kad završi karijeru da će biti sjajan trener“, zaključuje Danilovićeva.