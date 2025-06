Ženg je jedna od igračica koja može da je izazove u smislu jačine udarca, ali ni to danas nije donelo potrebnu razliku za nju.

"Mislim da nisam nikada igrala protiv nekoga ko je jači od mene. Nije mi važno da li će igračica da izađe da pokuša da udara jače od mene ili da me tera da trčim. Moja igra je napredovala, i spremna sam da igram i protiv onih koje jače udaraju i onih koje će da me teraju više da radim. U ovoj fazi karijere me nije briga. Kada dođe do te teme snage, onda volim to; hoćeš da vidiš snagu, hajde da ti pokažem šta je snaga. Shvatam to kao izazov, pa hajde da vidimo ko je bolji”, “junači” se Sabalenka.