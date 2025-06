Iako je ostvario lepu pobedu protiv igrača koji važi za jednog od najboljih samo-motivatora na turneji, u meču Musetija i Tijafoa se odigrao sporni momenat koji će se narednih dana sigurno prepričavati u teniskim krugovima, a koji je u slučaju drugih igrača doveo do najoštrijih sankcija. Naravno, sećamo se Novakove eliminacije na Ju Es Openu protiv Karenjo Buste te 2020. kada je pred našim asom tada stajao izuzetno povoljan žreb kao „čist put“ ka još jednoj Grend Slem tituli.

„Uopšte nije bilo lako danas igrati u ovako vetrovitim uslovima i steći dobar osećaj za let loptice, ali sam uspeo da osvojim onaj neverovatni treći set i time otključao rešenje za meč. To mi je dalo dodatnu motivaciju i energiju da uložim još više intenziteta u poslednji set“, odgovara Lorenco.

Upitan da li je pomislio da je u velikom problemu kada je loptica koju je šutnuo posle odigranog poena pogodila linijskog sudiju – iako to nije uradio namerno i odmah se izvinio – Museti odgovara: „Da, to je zaista bio nesrećan splet okolnosti. Sigurno je da sam se presekao jer nisam nikome želeo da učinim ništa nažao. Odmah sam otišao do sudije i izvinio se, izvinio se zapravo svima. Mislim da je bilo sasvim opravdano što sam bio upozoren, ali je i sudija video da nije bilo nikakve namere iza tog mog gesta i da je zbog toga dozvolio da nastavim sa mečom“, prenosi nam Italijan.