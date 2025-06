Meč koji će njegovim pobednicama sigurno biti nezaboravan nije bio za one sa slabim srcem – a pogotovo ne za one koji ne poznaju čari i muke dubla. Aleksandra Krunić i Ana Danilina su ostvarile svoj najveći karijerni uspeh plasmanom u polufinale ovogodišnjeg Rolan Garosa u ženskom dublu, pobedivši u dva poslednja kola pete nositeljke Mohamad i Šurs – a danas i prve Taunzend i Siniakovu za priliku da se protiv Eikeri i Hoizumi izbore za priliku da u finalu osvoje ono što im ni u jednom trenutku pre ovog turnira nije palo na pamet.

Pred nastup za trenutno najveći uspeh u karijeri Aleksandra nam kaže:

„Danas sam bila skeptična u startu, pre svega zbog ovog prsta koji sam povredila prilikom pada u Portugalu. Očekivala sam da će više da me napucavaju jer su bile teške loptice, ali je činjenica da su uslovi igre bili sporiji i to nam je pomoglo. Igrale smo prvo kolo sa Linet i Perom, one isto jako udaraju – i na to nas je podsetio naš stručni tim. Imam veliki respekt prema Sinjijakovoj, gotivim je, sjajna je, i znala sam da ćemo morati da igramo dobro i pametno da bismo imale šansu. U drugom setu meni se skratila ruka, postale su nam mekše lopte, one su počele da ulaze u teren... Međutim, drago mi je što smo mentalno uspele da se izvučemo u trećem. Pokušavala sam i na 4:3, 4:4 u drugom, ali osetila sam da ne ide... Prvi gem trećeg bio je jako važan, podigla nam se energija i vratila vera. Imale smo taktički jasan plan, ali su uslovi bili teški, lobovi su bili kraći, morala sam više snage da uložim u udarce“, prenosi nam ona.