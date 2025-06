Posle sjajnog meča i tri sata i 17 minuta igre srpski as je savladao Aleksandra Zvereva sa 3:1 i izborio polufinale sa Janikom Sinerom.

"Video sam Felisijana Lopeza, mog velikog prijatelja. On mi je pomogao da prevaziđem probleme u prvom setu. Mislim da sam odigrao sasvim solidan meč za svojih 38 godina. Ako me pitate zašto želim da se takmičim, onda je to ovakav meč."