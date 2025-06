U jednoj od najvažnijih Novakovih pobeda u poslednje dve godine pobeđen je Saša Zverev sa 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 za 13. polufinale Garosa, meča u kome je naš as odigrao čak 36 drop šotova.

"Možda jesam, protiv Rafe, ali sada ne znam. Odigrao sam previše mečeva da bih se setio. Kada se igralo protiv vetra, osetio sam da se pojačao u poslednjih nekoliko gemova, osećaš da lopta ne ide nikuda. Ljudi to ne vide na TV-u, ali oseća se jako. Osetio sam da ne mogu da ga probijem i morao sam da rizikujem - drop šotovi, servis-volej. Bio sam i malo stegnut, naravno, da se završi meč, a on je bio konstantan, nije grešio. Bio je neverovatan meč, zbog ovakvih iskustva se i dalje guram da radim. Ovo je dokaz drugima i sebi da i dalje mogu da igram na najvišem nivou".

"Ako pogledate rezultate ove godine, bilo je više poraza u prvim mečevima na turnirima... Naravno da to nije bio sjajan osećaj, nisam to osetio 20 godina koliko igram. Zato sam rekao da moram da pronađem način da se vratim na slemovima. Ovi turniri su mi prioritet, tu pokušavam da podignem nivo. Uspevam to da uradim. Pobede protiv Alkaraza u Melburnu, protiv Zvereva ovde dokazuju da mogu da igram na najvišem nivou. Hranim se mečevima na ovakvoj pozornici. Nadam se da ću fizički moći da pariram Sineru u petak, biće još teže, ali tako i treba da bude".