"Jako je kasno da se bavimo time večeras. Moj fokus je trenutno isključivo na mojim mečevima, a to što se desilo tamo me uopšte ne interesuje."

Na to kako gleda na širi kontekst ove pobede i ono šta ga očekuje do kraja nastupa na Rolan Garosu , najbolji svih vremena kaže:

"Ovi mečevi su glavni razlog što igram tenis i dalje, motiviše me činjenica da mogu da dođem do zadnjih faza, da igram protiv najboljih, osećam da tu pripadam i tu želim da prikažem najbolji svoj tenis. Tako je bilo u Australiji protiv Alkaraza, dokazao sam da mogu da igram na visokom nivou. Da li mogu da ponovim to još dva meča? Ne znam, nadam se da mogu. Radio sam na tome da se dobro spremim. Stvari su malo drugačije u tom kontekstu sada nego što su bile pre 5, 10 godina. Sve to treba uzeti u obzir. Raduje me da sam igrao tri i po sata protiv jednog od najboljih, da se nisam predavao, da sam trčao, dao maksimum da pobedim. Posao nije završen. Zadovoljan jesam, srećan jesam, ali ne želim ovde da stanem. Kada sam već došao dovde, verujem u sebe, verujem da mogu korak dalje", jasan i smeran je Novak.