"Čestitam joj i ovom prilikom, video sam je, čestitao sam joj na tome. I Olga je bila u četvrtfinalu, Krunić je prošla u polufinale iako je prošla kroz težak period zbog povreda. Ona je već duže vreme na turneji, veteran, igra i singl i dubl. Ovo su sjajne vesti i za Dušana Vemića koji je selektor naše Bili Džin Kup reprezentacije - kada vidi da devojke da igraju dobro. Nadam se da će se naša reprezentacija vratiti u Svetsku grupu. Imamo mlade, perspektivne igračice; Luna Vujović je tu, Teodora, Anastasija i druge - i to su dobre vesti za naš tenis. Potrebno je to našem tenisu. Olga se probija, u 30 je na svetu. Srpski tenis zaslužuje da vidimo jednu ili više igračica u vrhu u singlu. Imali smo Anu i Jelenu koje su bile šampionke, broj jedan na svetu; nadam se da će sve to da se odvija kako treba i želim joj sreću u polufinalu", šalje svoju podršku Novak.