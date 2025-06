"Kako da ne znači - Đole mi je brat, Miljan mi je kum i jedan od najbližih prijatelja koje imam u životu i saradnika toliki niz godina. Imao je zdravstvene probleme u prethodnih sedam dana, drago mi je da je došao, video sam ga pre meča i iznenadio me, nisam znao da će da bude tu i drago mi je zbog toga. Retko viđam Đoleta na teniskim mečevima, više je u košarci nego u tenisu. (smeh) Eto, mnogo mi je drago. I Đole i Marko su se nagledali mojih mečeva od juniorskih dana do profesionalne karijere. Nemam očekivanja da budu tu, ali mi je drago kada se pojave u lepim prilikama, puno mi je srce. Njihova podrška, prisustvo, energija, to je za mene nešto veoma posebno", dodaje Đoković.