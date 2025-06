"Potcenjen je u ovom momentu, smešno je to reći - ali ga mnogi ljudi već otpisuju. Ove godine je dobio Alkaraza u Melburnu, mene u Parizu. Zaboravite godine, to su veoma dobri rezultati za bilo koga. Morate da ga pitate kako se fizički oseća i da li će biti na 100 odsto u narednom meču, jer je ovo bio fizički naporan meč za obojicu. Dobija one najbolje i dalje, i svi to moraju to da poštuju", nedvosmislen je Saša.