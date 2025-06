Tenis je zapravo jedna kultura, koju morate da razumete i poštujete, kaže legendarni Lekont

Bivši osvajač Rolan Garosa u dublu 1988., finalista u singlu 1984. i član trijumfalne Dejvis Kup reprezentacije Francuske iz 1991. Anri Lekont je već decenijama jedan od najinteresantnijih medijskih komentatora i sagovornika kada je "beli sport"u pitanju.

Veliki poštovalac ličnosti Novaka Đokovića na terenu i van njega, ovog puta je u tom kontekstu dao poseban osvrt na to koliko je važno uživati u tenisu na terenu i van njega da bi se to pozitivno odražavalo na rezultate...

"Ako istinski volite tenis, ako ste svakog dana svesni toga šta je to što volite u vašem poslu koji se tako zove, i ako ste posvećeni radu kroz koji ćete ostvariti sve ono što smatrate da je najbolje od vas i vašeg umeća - to je pravi način da u harmoniji života ostvarite željene ciljeve i rezultate. Time svaki dobar rezultat ima svoj pun smisao, ali i razloge zbog koji se do njega dolazi", kaže nam na početu Lekont.

"Kada je Novak u pitanju, on ne samo da sve ovo čini sa jednim osećajem dostojanstva - već i iskrenog uživanja, a to se sve više vidi i na ljudima koji ga prate i okružuju već godinama. Ne razumem ljude koji non-stop ističu ozbiljnost, odricanje, muke i patnje - ili čak imaju tu drskost da kažu da su razočarani u tenis, da ga ne vole ili da ne znaju zašto ga još igraju. Za mene je to čisto s...nje, jer kako je moguće da ste ikada poželeli da igrate tenis a da zanemarite strast za njim u vama, u ostalima koji igraju sa vama?" pita se i zaključuje istovremeno legendarni francuski as.

"Tenis je zapravo jedna kultura, koju morate da razumete i poštujete. Eto, na primer, ja kao Francuz imam izuzetno poštovanje za ono što Vimbldon predstavlja, što ima kodeks igranja isključivo u beloj opremi - zbog pojavne jednakosti svih igrača i igračica. Postoje pravila koja trebate razumeti pre svega - a onda ih zbog toga i poštovati. Uz to ćete igrati i živeti lakše i lepše kao profesionalni teniser", uz osmeh preporučuje Anri.

Za kraj - kratko i najvažnije: kako vidi Novakove šanse na tekućem Rolan Garosu?

"Od četvrtfinala se na Slemovima uspostavlja drugačiji svet, drugačija stvarnost od svega što smo do tada gledali. Da sam na njegovom mestu - a znam do koje mere on ima sposobnost da se nametne u takvim situacijama svim rivalima u završnici turnira - ja bih rekao "da" mogućnosti da budem taj koji će osvojiti ovaj turnir!", na uvek originalan način nam potvrđuje svoju podršku Novaku i svemu što on znači tenisu legendarni Lekont.