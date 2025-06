Kako je Đoković pobedio Zvereva?!

Nije baš dobro počeo meč na stadionu "Filip Šatrije". Zverev je već u prvom gemu napravio brejk. Ispostavilo se da mu je to bilo dovoljno da prvi set reši u svoju korist. Novak je u osmom gemu imao jedinu brejk priliku da se vrati u set, ali nije uspeo, pa je Nemac posle 46 minuta poveo u setovima.

Već u finišu prvog seta bilo je vidljivo da Novak diže nivo igre. I to se pokazalo na startu drugog seta. Đoković je u četvrtom gemu napravio prvi brejk u meču. Ispostavilo se, kopija prvog seta kada je jedan brejk odlučio set. Drugi set je trajao 53 minuta.

Prva četiri gema u trećem setu protekla su relativno mirno, bez izgubljenih poena za servisere. A onda je Novak udario prvi i oduzeo servis Zverevu. Bio je to početak velikog naleta u kome je Đoković nanizao pet gemova i sa 6:2 posle samo 35 minuta rešio treći set u svoju korist.

Teniseri su stigli do 5:4, a onda je usledila nova drama na servis Đokovića. Novak je prvo propustio dve vezane meč lopte, potom i treću, pa i četvrtu.

Šta je Novak rekao odmah posle meča?!

"Video sam Felisijana Lopeza, mog velikog prijatelja. On mi je pomogao da prevaziđem probleme u prvom setu. Mislim da sam odigrao sasvim solidan meč za svojih 38 godina. Ako me pitate zašto želim da se takmičim, onda je to ovakav meč."