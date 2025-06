O susretu Novaka Đokovića i di džej Snejka posle pobede srpskog asa protiv Aleksandera Zvereva bruji planeta

Novak Đoković odigrao je maestralan meč u četvrtfinalu Rolan Garosa i posle velikog preokreta savladao je Nemca Aleksandera Zvereva sa 3:1 u setovima.

Đoković je dokazao da je i dalje jedan od najboljih tenisera planete, zakazao je duel sa Janikom Sinerom u polufinalu, te nije mogao da sakrije zadovoljstvo.

Po završetku meča protiv Zvereva, Đoković je naleteo na svog velikog prijatelja, di džej Snejka, sa kojim je zajedno navijao za Pari Sen Žermen na nedavno završenom finalu Lige šampiona, te mu je odmah potrčao u zagrljaj.

- Hvala ti što si došao - rekao mu je Novak, na šta je ovaj poručio da mu je to prvi put i ostavio je Đokovića u neverici.

- Nema šanse - dodao je Srbin i najavio da će da mu se oduži tako što će doći na neki njegov nastup.

Snimak susreta Novaka Đokovića i di džej Snejka brzo je obišao planetu, a pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:

Kako je Đoković pobedio Zvereva?!

Đoković je posle preokreta savladao trećeg nosioca Aleksandra Zvereva sa 3:1, po setovima 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Meč je trajao tri sata i 17 minuta.

Nije baš dobro počeo meč na stadionu "Filip Šatrije". Zverev je već u prvom gemu napravio brejk. Ispostavilo se da mu je to bilo dovoljno da prvi set reši u svoju korist. Novak je u osmom gemu imao jedinu brejk priliku da se vrati u set, ali nije uspeo, pa je Nemac posle 46 minuta poveo u setovima.

Već u finišu prvog seta bilo je vidljivo da Novak diže nivo igre. I to se pokazalo na startu drugog seta. Đoković je u četvrtom gemu napravio prvi brejk u meču. Ispostavilo se, kopija prvog seta kada je jedan brejk odlučio set. Drugi set je trajao 53 minuta.

Prva četiri gema u trećem setu protekla su relativno mirno, bez izgubljenih poena za servisere. A onda je Novak udario prvi i oduzeo servis Zverevu. Bio je to početak velikog naleta u kome je Đoković nanizao pet gemova i sa 6:2 posle samo 35 minuta rešio treći set u svoju korist.

Već na startu četvrtog seta Novak je napravio novi brejk, a odmah ga i potvrdio, pa je serija produžena na sedam uzastopno osvojenih gemova.

Zverev je imao prilike u četvrtom setu da se vrati u meč. Pogotovo u šestom gemu, kada smo videli antologijski poen baš u situaciji kada je Nemac imao brejk priliku.

Teniseri su stigli do 5:4, a onda je usledila nova drama na servis Đokovića. Novak je prvo propustio dve vezane meč lopte, potom i treću, pa i četvrtu.

Ali ne i petu!

Šta je Novak rekao odmah posle meča?!

Đoković je posle meča na terenu dao iznervju Aleksu Koreči.

"Dobro veče svima, hvala vam što ste ovde. Hvala vam na podršci, zaista je bilo prelepo večeras. Bilo je taktički teško, pokušavao sam da pronađem ritam sa tri četiri drop šota na mreži. Ne vidi se na TV bilo je dosta vetra, na svakoj strani mi je osećaj bio drugačiji. Zna da bude veoma neugodno, bilo je prilično mnogo pritiska i nervoza, morao sam da se suočavam sa raznim stvarima protiv Zvereva koji je jedan od najboljih na svetu, želim mu sve najbolje u nastavku sezone".

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na pitanje o problemima u prvom setu, rekao je.

"Video sam Felisijana Lopeza, mog velikog prijatelja. On mi je pomogao da prevaziđem probleme u prvom setu. Mislim da sam odigrao sasvim solidan meč za svojih 38 godina. Ako me pitate zašto želim da se takmičim, onda je to ovakav meč."

Voditelj Aleks Koreča je potom odveo Novaka do klupe, a onda zatražio da objasni kako je odigrao poslednji gem.

"Razmišljao sam o servisu. Fokusirao sam se na disanje, nisam imao previše vremena da se pripremim, tu je bila i situacija protiv vetra. Fokusirao sam se na servis, ali je sve bilo komplikovanije kako je odmicao gem."

Novak najavio duel sa Sinerom!

Trijumfom nad Aleksandrom Zverevim, Novak Đoković se plasirao u polufinale i zakazao meč sa prvim na svetu, Janikom Sinerom.

U jednoj od najvažnijih Novakovih pobeda u poslednje dve godine pobeđen je Saša Zverev sa 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 za 13. polufinale Garosa, meča u kome je naš as odigrao čak 36 drop šotova.

Da li je ikada više odigrao u karijeri?

"Možda jesam, protiv Rafe, ali sada ne znam. Odigrao sam previše mečeva da bih se setio. Kada se igralo protiv vetra, osetio sam da se pojačao u poslednjih nekoliko gemova, osećaš da lopta ne ide nikuda. Ljudi to ne vide na TV-u, ali oseća se jako. Osetio sam da ne mogu da ga probijem i morao sam da rizikujem - drop šotovi, servis-volej. Bio sam i malo stegnut, naravno, da se završi meč, a on je bio konstantan, nije grešio. Bio je neverovatan meč, zbog ovakvih iskustva se i dalje guram da radim. Ovo je dokaz drugima i sebi da i dalje mogu da igram na najvišem nivou".

Foto: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Posle Madrida i serije neugodnih poraza Novak je pričao o "novoj realnosti", a sada je uspeo da se vrati na svoj prepoznatljivi nivo. Kako gleda na te razlike u samo nekoliko nedelja?

"Ako pogledate rezultate ove godine, bilo je više poraza u prvim mečevima na turnirima... Naravno da to nije bio sjajan osećaj, nisam to osetio 20 godina koliko igram. Zato sam rekao da moram da pronađem način da se vratim na slemovima. Ovi turniri su mi prioritet, tu pokušavam da podignem nivo. Uspevam to da uradim. Pobede protiv Alkaraza u Melburnu, protiv Zvereva ovde dokazuju da mogu da igram na najvišem nivou. Hranim se mečevima na ovakvoj pozornici. Nadam se da ću fizički moći da pariram Sineru u petak, biće još teže, ali tako i treba da bude".

Da li mu je osvajanje 100. titule u Ženevi skinulo balast sa leđa pre Rolan Garosa i omogućilo da igra ovako u Parizu?

"Mom samopouzdanju i igri pomogla je ta 100. titula, to je povezano jedno s drugim. I dalje verujem da bi moja igra bila dobra i da sam došao direktno u Pariz, bez Ženeve, ali je to ipak bila dobra odluka – titula tamo mi je pomogla mentalno".

U polufinalu sledi Janik Siner, koji je izgubio samo šest gemova u meču s Aleksandrom Bublikom i nije pretrpeo brejk u 54 svojih servis gemova.

"Janik je u neverovatnoj formi, najbolji je na svetu dve godine – igra sjajan, napadački tenis. Izuzetno je jak u svakom aspektu igre. Neko vreme već nismo igrali, uvek su to bili uzbudljivi mečevi, mislim da smo u kratkom intervalu jednom odigrali tri-četiri meča... Samo jednom na šljaci, mislim. Polufinale protiv broja jedan, probaću da podignem nivo".

Na pitanje ma li neki generalni plan da zaustavi nekog "u naletu" kao što je Siner, Đoković odgovara:

"I da i ne. Zavisi od datog dana, kako se osećam na terenu.. Znam šta da očekujem od njega, igra na visokom nivou već godinu i po, ne očekujem ništa manje ni sada. Ipak, i ti dueli izvlače najbolje iz mene – kasna faza slema protiv najboljeg na svetu, ne mogu da budem motivisaniji u ovim godinama. Razmišljam o svom planu i o tome kako da ga sprovedem, na to su mi misli usmerene. Radićemo na treningu na nekim konkretnim detaljima za Janika, pričaću sa timom", zaključuje Novak.

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Mečevi polufinala će biti igrani u 13.30 i 19 časova u petak, a još uvek nije poznato u kom terminu će igrati Đoković i Siner - iako se nameće zaključak da će to biti u kasnijem od ova dva termina.

Navijač izbačen u samom finišu

Navijač, za kog je delovalo da je pod dejstvom alkohola, je posle kraćeg prekida i rasprave izbačen, meč se nastavio, a Novak je uspeo da savlada Zvereva.

Zverev oduševljen Đokovićem

Aleksander Zverev je posle poraza od Đokovića bio vidno utučen, ali i oduševljen Novakovom partijom.

"Šta hoćete da vam kažem? Novak je osvajač 24 grend slema. Da, očekivao sam da može da igra toliko i na ovom nivou. Nisam video da igra ovako ove godine, bio je veoma visok nivo igre. U jednom momentu je bilo teško za mene, u prvom setu kada je sunce još bilo tu. Imao sam neke vinere, naštetio mu svojim servisom. Nešto kasnije, kada je zahladnelo, nisam mogao da uradim mnogo. U nekom momentu nisam znao kako da osvojim poen na osnovnoj liniji protiv njega, imao je rešenje za šta god da sam probao. Zasluge idu njemu, igrao je bolje nego ja danas.", jasan je on.

Foto: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Kako Saša komentariše činjenicu da Novak u 38. godini igra na ovom nivou?

"Potcenjen je u ovom momentu, smešno je to reći - ali ga mnogi ljudi već otpisuju. Ove godine je dobio Alkaraza u Melburnu, mene u Parizu. Zaboravite godine, to su veoma dobri rezultati za bilo koga. Morate da ga pitate kako se fizički oseća i da li će biti na 100 odsto u narednom meču, jer je ovo bio fizički naporan meč za obojicu. Dobija one najbolje i dalje, i svi to moraju to da poštuju", nedvosmislen je Saša.

Servis mu nije bio tako učinkovit kao što je to bio slučaj prethodnih dana...

"Mislim da je bilo i do uslova u kojima smo igrali, a koji su u većini meča bili dosta spori. Brzina servisa nije bila toliko velika, nije mi bilo lako da nađem načine da dominiram u razmenama jer je neutralizovao moje servise. Kad god sam bio agresivan, nisam nalazio način da mu naškodim. Bilo mi je teško da nađem rešenje u tim hladnijim uslovima", podvlači Zverev.

