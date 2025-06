Deluje da je kralj prepustio tron, ali je u njemu sigurno dovoljno žara da u smiraj karijere još jednom proba da zada muke favorizovanom rivalu, a ako neko može to da učini, to je Đoković.

Cene karata su paprene, vrlo malo ih je u prodaji, a kreću se od 600 do čak 3.500 evra!

NOLE AUTSAJDER?

Novak Đoković igra maestralno na Rolan Garosu i uspeo je da stigne do polufinala gde će odmeriti snage sa trenutno prvim reketom planete, Italijanom Janikom Sinerom.

Ipak, kladionice su objavile kvote za duel Đokovića i Sinera, a Novak je doživeo nešto što nikada do sada u karijeri nije! Naime, bukmejkeri su srpskog asa otpisali i pre polufinalnog duela, te je kvota na pobedu Đokovića protiv Sinera neverovatnih 4,35!

Novak gazi sve pred sobom na ovogodišnjem Rolan Garosu, pa je neverovatno da je doživeo ovo pred polufinalni meč. Brutalno je Đoković potcenjen i videćemo da li će mu to biti motiv više da stigne do pobede.

Kako je Đoković pobedio Zvereva?!

Nije baš dobro počeo meč na stadionu "Filip Šatrije". Zverev je već u prvom gemu napravio brejk. Ispostavilo se da mu je to bilo dovoljno da prvi set reši u svoju korist. Novak je u osmom gemu imao jedinu brejk priliku da se vrati u set, ali nije uspeo, pa je Nemac posle 46 minuta poveo u setovima.

Već u finišu prvog seta bilo je vidljivo da Novak diže nivo igre. I to se pokazalo na startu drugog seta. Đoković je u četvrtom gemu napravio prvi brejk u meču. Ispostavilo se, kopija prvog seta kada je jedan brejk odlučio set. Drugi set je trajao 53 minuta.

Prva četiri gema u trećem setu protekla su relativno mirno, bez izgubljenih poena za servisere. A onda je Novak udario prvi i oduzeo servis Zverevu. Bio je to početak velikog naleta u kome je Đoković nanizao pet gemova i sa 6:2 posle samo 35 minuta rešio treći set u svoju korist.

Teniseri su stigli do 5:4, a onda je usledila nova drama na servis Đokovića. Novak je prvo propustio dve vezane meč lopte, potom i treću, pa i četvrtu.

Novak najavio duel sa Sinerom!

U jednoj od najvažnijih Novakovih pobeda u poslednje dve godine pobeđen je Saša Zverev sa 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 za 13. polufinale Garosa, meča u kome je naš as odigrao čak 36 drop šotova.

"Možda jesam, protiv Rafe, ali sada ne znam. Odigrao sam previše mečeva da bih se setio. Kada se igralo protiv vetra, osetio sam da se pojačao u poslednjih nekoliko gemova, osećaš da lopta ne ide nikuda. Ljudi to ne vide na TV-u, ali oseća se jako. Osetio sam da ne mogu da ga probijem i morao sam da rizikujem - drop šotovi, servis-volej. Bio sam i malo stegnut, naravno, da se završi meč, a on je bio konstantan, nije grešio. Bio je neverovatan meč, zbog ovakvih iskustva se i dalje guram da radim. Ovo je dokaz drugima i sebi da i dalje mogu da igram na najvišem nivou".

"Ako pogledate rezultate ove godine, bilo je više poraza u prvim mečevima na turnirima... Naravno da to nije bio sjajan osećaj, nisam to osetio 20 godina koliko igram. Zato sam rekao da moram da pronađem način da se vratim na slemovima. Ovi turniri su mi prioritet, tu pokušavam da podignem nivo. Uspevam to da uradim. Pobede protiv Alkaraza u Melburnu, protiv Zvereva ovde dokazuju da mogu da igram na najvišem nivou. Hranim se mečevima na ovakvoj pozornici. Nadam se da ću fizički moći da pariram Sineru u petak, biće još teže, ali tako i treba da bude".