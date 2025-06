„Mislim da će ovaj meč prerasti u veliki boj, i iako statistika uspešnosti u petom setu Sinera nije baš impoznatna – ta svežina bi mogla da mu donese blagu prednost ako meč bude imao takav epilog da bude rešavan u petom setu. Petnaest godina razlike i čijenice da je proveo manje na terenu od Novaka i ranije završio svoje četvrtfinale mogle bi da imaju posebnu relevantnost u ovom meču – od početka, do kraja.“, smatra Milani. „Ipak, Novak je igrač koji definiše izuzetke, i činjenica je da je on u dva poslednja meča protiv još mlađeg Alkaraza na istom terenu ostvario velike pobede ne sme biti potcenjena – iako su okolnosti u svakom narednom slučaju drugačije.“

„Siner je napravio dobar izbor što je angažovao tako dobre profesionalce poput njih dvojice. Takođe, odlično se razumeju jer je Marko Italijan – gde su nijanse u komunikaciji veoma bitne. Ne želim da komentarišem to što je Novak prekinuo saradnju sa njima, ali je zato Janik učinio dobar potez i to se vidi po njegovim rezultatima od njihovog dolaska u tim. Ne verujem da će to uticati na ishod meča u nekom presudnom smislu – jer je ipak najvažnije šta uradite na terenu, kako servirate i riternirate, igrate bekhend, kako sveukupno izgleda vaš nastup“, prenosi sagovornik i dodaje: