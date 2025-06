O polufinalu sa Đokovićem, Kejhil kaže sledeće: „Pre svega, to je sjajna prilika za Janika: igraće polufinale Rolan Garosa protiv jednog od najvećih - ako ne i najvećeg - svih vremena. Da mi je pre mesec dana neko rekao da će Janik, po povratku, stići do finala u Rimu i polufinala Rolan Garosa, odmah bih to prihvatio i potpisao. Novak je veliki šampion i izazivanje njega predstavlja, ponavljam, sjajnu priliku. Meč poput tog je razlog zašto trenirate svaki dan.“

Siner do sada nije dobro prolazio kada su se mečevi odlučivali u petom setu – što Kejhil komentariše na sledeći način: „Kada se igra na tri dobijena seta, mentalni aspekt postaje presudan i Janik je pokazao da zna kako da ga kontroliše. Svih 20 najboljih mogu da igraju dobro i imaju dane u kojima pobede bilo koga, ali razliku pravi glava, sposobnost da se prevaziđu teškoće – ili neka mala povreda, nesrećni odskok loptice u razmeni. Janik se mnogo poboljšao sa ove tačke gledišta: zna da neće svi dani biti savršeni, ali je naučio da pobeđuje čak i u lošim danima. Vidim ga smirenog i zrelog, razume sebe, razume igru, tumači meč. Fizički je nesumnjivo dobro i spreman – i onda će zavisiti od toga kako se meč bude razvijao, od dužine razmena, od toga koliko su teški vremenski uslovi. Apsolutno ne mislim da će Đokovićeve godine biti presudan faktor, jer on je upravo pobedio jednog od najjačih igrača na turneji. U stvari, Janikovi poslednji porazi na Grend Slem turnirima su svi došli u petom setu, ali je takođe činjenica da je u Pariz došao neporažen u poslednjih 19 mečeva... Ako imate takav niz pobeda - to znači da vas ta distanca ne plaši toliko”, insistira on.