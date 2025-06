„Pre svega, to je sjajna prilika za Janika: igraće polufinale Rolan Garosa protiv jednog od najvećih - ako ne i najvećeg - svih vremena. Da mi je pre mesec dana neko rekao da će Janik, po povratku, stići do finala u Rimu i polufinala Rolan Garosa, odmah bih to prihvatio i potpisao. Novak je veliki šampion i izazivanje njega predstavlja, ponavljam, sjajnu priliku. Meč poput tog je razlog zašto trenirate svaki dan.“