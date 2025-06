"Imao sam sreće da radim ovaj posao 30 godina, a bar 20 od toga sam iznova i iznova gledao ovu legendu kako radi ovo. Ne iznenađuje me to, na neki način me zadivljuje, ali me ne iznenađuje što je on i dalje u stanju da igra na ovom nivou. Izvanredno je", rekao je Mekinro.