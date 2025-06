Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa - Vuk Brajović

Ako je za drugi, treći i četvrti set meča Zverev – Đoković mogao da iskoristi njegovu čuvenu frazu „Not too bad, Novak!“, čuveni italijanski teniski komentator i osnivač svetski poznate teniske medijske platforme „Ubitennis“ Ubaldo Skanjagata se prosto moli da mu se to neće oteti previše puta u meču protiv mezimca sportske nacije sa Apenina sa Novakom Đokovićem u retko ovako velikom polufinalu Rolan Garosa. Najveći svih vremena protiv neprikosnoveno najboljeg igrača turneje poslednje 2 godine je par koji će na sebe privući pažnju ljudi širom sveta za koje će to možda biti i prvi teniski meč koji će gledati – a mnogi „Azuri“ koji obožavaju Novaka i želeli bi mu osvajanje te toliko željene istorijske rekordne 25. Grend Slem titule će pomalo bolno ali bez razmišljanja stati na stranu neverovatnog 23-godišnjeg momka iz San Kandida, heroja nacije i inspiracije svih generacija poklonika sporta u ovoj strastvenoj naciji.

Kako je od tog neočekivanog poraza našeg asa na Dejvis Kupu u Malagi novembra 2023. rezultatska inicijativa potpuno na strani Sinera (pobede u Melburnu, Šangaju i egzibiciji u Rijadu) – u periodu u kome je Novak gubio i od mnogo manje afirmisanih igrača poput Nardija, Tabila i Arnaldija i bio „senka svoje senke“ – „stari dobri Novak“ u turbo-izdanju iz četvrtfinalne pobede nad Sašom Zverevim opet diže nade njegovih poklonika da je moguće povratiti primat u ovom rivalstvu upravo velikom pobedom na prepunom Stadionu Filip Šatrije u petak uveče. Zbog toga je Skanjagata idealan sagovornik – i odmah prelazimo sa misli na reči uz pitanje: Šta je za vas ono što je najvažnije da može da se kaže za deveti meč Janika i Novaka u dosadašnoj karijeri?

„Pre svega – do sada nismo imali sumnje u formu Janika Sinera za dosadašnje nastupe u Parizu, iako je ovo tek drugi njegov turnir posle četvoromesečne pauze. Već u Rimu i prvim mečevima na Rolan Garosu je postalo jasno da je u odlčnoj formi, izgubivši samo 36 gemova u ovih 5 mečeva na 3 dobijena seta. Istovremeno, svi smo se pitali u kakvom stanju će na teren ovde izaći Novak Đoković, iako je osvojio svoj 100. ATP turnir u Ženevi, jer ove godine nismo gledali njegovu najbolju verziju usled ispadanja u prvim i drugim kolima više turnira na kojim se pojavio. Sumnjali smo u to – koliko je zapravo ovaj Novak spreman da se suprotstavi igračima koji se nalaze u vrhunskoj takmičarskoj formi - kao što je, između ostalih, Janik Siner. Posle sinoćnjeg nastupa u meču sa Zverevim, jasno je da je Novak i dalje moćan – ne samo u taktičkom smislu, primeni iskustva, po tenisoj pameti i umeću da donese prave odluke u datim situacijama – već i u fizičkom smislu, nečemu što je bilo pod određenom sumnjom u poslednje vreme. Rekao bih da u to više ne sumnjam, i ne verujem da će mu meč od 3 sata i 16 minuta odigran 2 dana pre polufinala predstavljati neki problem u smislu potpunog fizičkog oporavka.

„Naravno, on više nema ni 28 godina – i to je ono što čini najveću razliku danas“, dodaje sagovornik.

U nastavku razgovora pred meč Đoković - Siner sa Ubaldom Skanjagatom, svetskom legendom teniske medijske scene iz Italije, postavljamo mu sledeće pitanje: Mislite li da će se u predstojećem meču odigrati momenat posle kojeg će pitanje pobednika biti rešeno – ili ćemo gledati bespoštednu i neizvesnu borbu do samog kraja?

„Uradio bih malu digresiju po tom pitanju – i vratio se na Zvereva. On nije odigrao pametno, nije pokušao da unese neke promene, da „promeša“ igru, držao se šablona u izboru udaraca – kao da je na momente želeo da trenira bekhend. Takođe, pružao mu je dovoljno vremena da se oporavi posle izazovnih i dužih poena. Novak je tako mogao ili da preuzme inicijativu – ili da se čak i malo opusti u razmenama, i u datom momentu preuzme inicijativu i dovede poen do razrešenja. Tu se vidi da Saši nedostaje ozbiljan trener – i da jasno postoji razlog zbog kojeg do sada nije osvojio Grend Slem. Jednostavno, kod njega je dimenzija strateškog plana igre nepostojeća, što je potvrdio kada je na konferenciji za medije rekao da „jednostavno nije imao rešenje za Novaka“. „

„Rešenje je trebalo da bude ono koje će sasvim sigurno Siner nastojati da primeni – a to je: da Novaka što više pomera iz strane u stranu, onda da proba da ga nađe u raskoraku i da mu time ne dozvoli ni momenat da se odmori i opusti između razmena. Novak će tako stalno biti pod pritiskom. Lično ne verujem da će Novak moći da izdrži tih 3 sata i 17 minuta meča sa Zverevim ako Janik bude uspeo da sprovede upravo takav plan igre,“ kaže Skanjagata.

„Probao sam da zamislim odgovor na pitanje: ko od njih dvojice bi mogao da bude favorit u slučaju da meč ode u peti set. Uobičajeno bi izbor pao na onog igrača koji ima 23 godine nasuprot onog koji ima 38, ali Đoković ima 78% uspešnosti u mečevima koji se rešavaju u petom setu – odnosno 40 pobeda i 11 poraza. Po tome je treći najbolji igrač u istoriji, posle Bjorna Borga i Johana Krika. Janik ima lošiji procenat uspešnosti – igrao je peti set 15. puta i pobedio u samo 6 slučajeva, odnosno 40%. U načelu – jedan je mlađi, drugi je iskusniji; jedan ne igra toliko dobro u petom setu, a drugi tada igra svoj najbolji tenis. Podstaknut time, upitao sam Janikovog trenera Darena Kejhila juče – kome daje veće šanse ako se meč bude odlučivao u petom setu? On je veoma mudro odgovorio – da je to teško predvideti a da pritom ne znamo kako se došlo do petog seta, jer ako je igrač to te tačke u meču došao igrajući pre toga u sjajnom ritmu – to je jedna stvar. Ako meč bude ličio na onaj između Novaka i Saše, promenljiv, iskidan – to je nešto drugo. Da se razumemo – sinoć smo prisustvovali sjajnom tenisu u određenim periodima, ali je bilo i onih koj nisu bili toliko reprezentativni za obojicu igrača. U tome je hamletovska dilema – biti ili ne biti!“ sa osmehom dodaje Ubaldo.

„Lično mislim da će Siner pobediti u ovom meču – ali to ne činim po kriterijumu mog pasoša, pošto već u slučaju meča Museti – Alkaraz smatram da će Karlos iz njega izaći kao pobednik. Mislim da će Siner uspeti da pobedi jer je u stanju da odigra u tako intenzivnom ritmu da ne verujem da će posle takvih dva i po sata Novak biti ista osoba iz ranijih faza meča – ili od pre 14 godina. Mislim da će mu biti teško da diše. Istovremeno, on je takav ratnik, takav fajter – koji je u dva taj-brejka protiv Alkaraza u finalu Olimpijskih igara pokazao takav nivo kondicije, adrenalina, snage i voljnog momenta kao što je činio toliko puta tokom karijere da ne bih bio iznenađen kada bi u momentima najvećih izazova pronašao dodatnu energiju za koju niko ne bi verovao da postoji u osobi od 38 godina“, ističe Italijan.

Za kraj izuzetnog razgovora sa jednim od najvećih živih teniskih komentatora Ubaldom Skanjagatom pred istorijski meč Đoković - Siner, malo šire obrađujemo ono što se često razmatralo u teniskim kuloarima ovih dana - šta su ključne prednosti jednog i drugog učesnika pred njihov deveti meč u polufinalu Rolan Garosa?

Ono što se često kaže je da će Sinerove prednosti sa jedne strane kod Novaka podstaći druge prednosti kao kontratežu – i da je ovde potvrdio da i dalje poseduje kvalitete po kojima bi mogao ponovo da osvoji ovaj turnir. Koliko vi mislite da će ovaj meč biti čista mentalna bitka, i da li biste se složili sa procenom da je Novak namerno propustio nastup u Rimu kako bi izazvao strateško „zatišje pred buru“ i dao sebi vremena da se potpuno pripremi za „konačni boj“ na turniru na kome je to za njega najvažnije? Ako nam je Novak pre nekoliko dana odao da je jedan od najgore planiranih perioda u njegovoj karijeri bio onaj od kraja Dejvis Kupa 2023. do kraja prošle godine i da se protiv Janika u polufinalu Australije prošle godine osećao potpuno ispražnjeno, da li smatrate da su oba tima svesna činjenice da smo u tom periodu gledali Novaka koji „nije bio svoj“ i koliko je zbog svesti o tome mentalni momenat važan da bi se ovaj meč pobedio?

„Na temu mentalne pripreme i kvaliteta ne postoji niko ko može da se poredi sa Novakom. Svako ko bi pomislio da Novak ima neku slabost u mentalnom smislu bi napravio grešku života. Da se razumemo, i Siner je u tom aspektu impresivan – ali ako možemo sebi da damo za pravo da poverujemo da bi Siner imao šansu da ovaj meč pobedi nešto lakše, na primer sa 6:3 6:4 6:3 – onda bi u situaciji da ovaj meč postane prava bitka i mentalni obračun Novakove šanse za pobedu značajno skočile", smatra Ubaldo.

"Siner se doima kao veoma stabilan, nije tipični Italijan sa usponima i padovima poput Musetija. U vrelini bitke, uz publiku koja će najverovatnije u velikoj većini glasno biti na strani Đokovića - i još glasnije sa svešću da prisustvuje jedinstvenom meču najvećeg svih vremena koji stremi ka ostvarenju ultimativnog istorijskog rekorda nalik publici u Melburnu koja je pogurala Rafu protiv Medvedeva da se vrati u meč i ostvari tu čudesnu pobedu u pet setova – Novak će iz sebe izvući energiju za koju možda nije znao da postoji. To je nešto o čemu publika u Parizu sanja, čiji saučesnik bi volela da postane, i u tom slučaju bi Sineru – poznatom po staloženosti i lucidnosti – bilo skoro nemoguće da izbegne negativne posledice takve atmosfere, da u njoj ne pati jer nije navikao da se publika tako odnosi prema njemu. Kako velika većina njega inače smatra sa pravom za finog momka i – osim ako igra protiv momka iz zemlje-domaćina turnira - pruža mu odgovarajuću podršku na bazi toga, igrati protiv Novaka u Parizu ove godine bi zaista ličilo na tako nešto. Videli smo kako je on prihvaćen i kada se turnir opraštao od Rafe, koliko su ti sentimenti jaki – i to bi moglo da unese nemir pod Janikovu kožu“, zaključuje sa zagonetnim izrazom lica ekskluzivni razgovor za Kurir verovatno najveći medijski teniski analitičar već decenijama Ubaldo Skanjagata.

