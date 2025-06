Novak danas nastoji da plasmanom u svoje 13. finale ovde napravi još jedan neverovatan korak ka najvećem istorijskom ostvarenju u tenisu – osvajanje univerzalno rekordne 25. Grend Slem titule, a činjenica da bi za to trebao da u nizu pobedi Zvereva, Sinera i (Musetija ili) Alkaraza naglašava vrtoglavu visinu izazova koji bi za svakog – osim za najvećeg svih vremena – bio nedokučiv. Ako mu to pođe za reketom, Đoković (38) bi postao najstariji učesnik finala Rolan Garosa još od Bila Tildena (37) 1930, čime bi jedan od najstarijih rekorda u istoriji tenisa bio oboren posle 95 godina. Uz to, Novak bi popravio svoj rekord ulaskom u svoje 38. Grend Slem Finale, osmo u Parizu i sa 101 pobeda još više utvrdio Rolan Garos kao svoj najupešniji Slem po broju pobeda. Ipak, u poslednja 4 meča, Janik Siner je bio enigma za Novaka, ali je Novak taj koji ima jedinu pobedu na šljaci u njihovom rivalitetu (2021. Monte Karlo). Italijan je osvojio 3 od poslednjih 5 Slemova, trenutno ima niz od 19 uzastopnih pobeda na najvećim turnirima i 26 setova od izgubljenog seta protiv Runea u četvrtom kolu Melburna ove godine. Pobedom nad Novakom bi potvrdio prvo Grend Slem finale igrača rođenih posle 2000-te i mlađih od 23. godine, čime bi se izjednačili sa igračima rođenim 1990-ih (Tim – Zverev, Ju Es Open 2020.).