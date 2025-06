Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Upitan na početku konferencije za medije o verovatno najlepšem utisku za Novaka sa ovog meča - emocijama koje su kod njega nastale posle dirljivog prijema publike - trostruki osvajač Rolan Garosa kaže:

“Veoma sam zahvalan za podršku večeras, mislim da nikada nisam dobio oovakvu podršku u karijeri u mečevima sa velikim protivnicima. Nisam srećan zbog poraza ali sam želeo da se zahvalim publici. Dizali su me, podržavali da se borim do poslednje loptice. Čestitam Janiku na sjajno nastupu i mentalnoj snazi koju je prikazao u ovakvom ambijentu, sa publikom koja je mahom bila na mojoj strani. Našao je sjajne udarce u najtežim momentima”, kaže Novak.

Na način na koji se oprostio od publike – pomislilo se da bi ovo mogao da bude njegov poslednji meč?

“Ovo je možda mogao da bude moj poslednji meč u karijeri, a ako je zaista bio poslednji - bio je divan i sjajan oproštaj od ove publike”, odgovara misteriozno Novak.

Šta nosi budućnost za Novaka?

“Ne razmišljam o tome šta nosi budućnost u mojoj karijeri u ovom momentu. Vimbldon je sledeći, moj omiljeni turnir iz detinjstva. Učiniću sve da osvojim još jedan Slem na bržim podlogama, na travi ili možda u Australiji. Ponosan sam na trud i borbu koje sam ovde prikazao. Bilo je puno šansi koje nisu iskorišćene, a ponajviše kada sam promašio forhend na set loptu, kada sam probao da ostvarim viner, bio malo ishitren. Igrači kao Siner vas stavljaju pod pritisak tokom celog meča, retke su prilike za brejk i jednostavno želite da što pre realizujete jednu od retkih prilika koje vam se ukažu. Bilo je dobro ne izgubiti set sa “krompirom” protiv njega, jer je on to često činio ovde. Bilo je više neizvesnih situacija, pasaža u igri, stavljao me je pod pritisak i terao da se stalno branim – i zbog toga je najbolji igrač na svetu. U nedelju će finale između njega i Karlosa, najboljih igrača na svetu, zaista biti sjajan događaj i zasluženo za obojicu igrača”, dodaje Novak.

Na ponovljenu molbu da objasni da li je ovo bio njegov poslednji meč – Novak kaže:

“Rekao sam da je ovo mogao da bude moj poslednji meč ovde – a ne da je poslednji. Želeo bih da igram ovde za 12 meseci, ali ne znam da li ću moći, u kom ću fizičkom stanju biti. Dug je to period, videćemo.”

Da li planira da ostane pri planu da igra naredne Slemove – Vimbldon, Ju Es Open?

“Da, trenutno želim da ostanem pri planu da igram Grend Slemove, to su prioriteti – Vimbldon i Ju Es Open – osim ako se nešto ne desi. Za ostale turnire nisam siguran da ću ih igrati u ovom trenutku”, jasan je on.

Da li je imao utisak da je – iako je toliko puta u karijeri uspevao da nađe rešenja u raznim izazovnim situacijama – udario u zid u drugom, trećem setu?

“Janik voli da igra u brzom tempu ceo meč, jako udara, igra tenis života, i na kojoj god podlozi budete igrali protiv njega - znate da će biti brzo. To mi ne smeta, jer znam da od početka moram da budem agilan. U prvom setu je bio bolji, u drugom sam ja već imao neke prilike za brejk – ali je zaslužio da se izvuče iz njih time kako je odigravao u tim trenucima. U trećem sam igrao najbolji tenisu u ovom meču, bio blizu da ga osvojim – ali je on odigrao sjajno tada kada je bilo najpotrebnije, pokazao neverovatnu mentalnu snagu. Na kraju – izgubio sam u 3 seta ali sam ga namučio, učinio sam sve što sam mogao I na to sam ponosan. Ovo je sport, čestitate boljem igraču tog dana I idete dalje”, prenosi nam Đoković.

Da li se slaže sa ocenom da je u ovom meču igrao bolje nego protiv Zvereva – I da li je Janik večeras igrao nalik na njega iz zlatnog perioda?

“Možda – možda ne. Svi se razlikjujemo. Smatram da sam i ja igrao veoma brzo svo vreme. On je drugačiji igrač, nemoguće je upoređivati naše stilove igre- Da li sam igrao bolje? Ne, jer sam izgubio, ali je ovo bio drugačiji meč. Protiv Zvereva sam osećao da imam više vremena sa osnove linije, da se postavim na lopticu onako kako sam želeo – ali ne i sa Janikom. Protiv njega morate uvek da budete na najvišem nivou. Smatram da sam svakako igrao na visokom nivou – ali je on bio na višem”, ocenjuje naš as.

Da li je povreda noge ozbiljnije prirode, da li mu je zaista puno smetala?

“Malo me je mučila u dužim mečevima, u pitanju je mišićni problem koji se normalno pogoršavao kroz turnir. Ipak - nije mi do te mere smetalo, mogao sam da se krećem skoro 100% - I nije bilo od takve važnosti”, objašnjava Novak.

Da li će rivalstvo Karlosa i Janika biti nalik na ona iz “velike četvorke”?

“U ovom trenutku je to teško potvrditi jer će morati još 10 godina da igraju jedan protiv drugog, ali njihvo rivalstvo je sjajno za tenis - i to treba tenisu. To kako igraju I kako pristupaju tenisu znači da će imati sjajne karijere”, zaključuje Novak.