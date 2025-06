“Pronalazio je sjajne servise u ključnim trenucima – a ja nisam donosio rezonske odluke jer je stalno pravio pritisak na mene. Terao me je da igram iz za mene nekomforne zone i donosim odluke u momentu, što je za mene na kraju ispadalo nerezonski. Tako je bilo i sa onim forhendom na set lopti koji je otišao široko. Ako se tako igra protiv Sinera, napadački – to se ponekad isplati, a ponekad ne. Često sam bio previše konzervativan, loptice su mi bivale previše kratke i time sam mu omogućavao da preuzme inicijativu”, objašnjava Novak .

“Čestitam boljem igraču, zaslužio je da pobedi. Žao mi je što nisam uspeo da iskoristim prilike u 2. i 3. setu, ali je tako izgledala realnost. Trudio sam se, meč je trajao preko 3 sata, igrali smo tenis na visokom nivou. Sada je naravno gorak ukus, pogotovo posle ovakve podrške koju sam imao na Filip Šatrijeu – ali je on jednostavno bilo bolji”, dodaje on.

“To su mediji, njihov zadatak je da postavljaju i više pitanja nego što je realno potrebno. Stavljaju te u situaciju da pričaš o različitim scenarijima – i to nije ništa na šta nisam navikao. Za mene je i dalje čast da mogu da se takmičim na ovako visokom nivou i igram sa momcima koji su po 15 ili više godina mlađi od mene. Iz te perspektive sam realan i zahvalan što još uvek mogu ovako da igram. Ali ako se ne osvajaju Slemovi, prirodno je postavljati sebi pitanje da li vredi dalje se takmičiti – kao i da vas to pitaju drugi. Za to postoje i drugi razlozi: u penziju su otišli svi moji rivali, hoće i mene da penzionišu – ali me sve to malo interesuje. Mislim da sam stekao puno pravo da odlučujem o svojoj sudbini, kada i kako želim. Možda je ovo zaista bio moj poslednji Rolan Garos jer 12 meseci od danas zaista deluje kao dugačak period, jer znam kroz šta sam sve prošao u poslednjih mesec i po dana da se spremim za ovo. Planiram da se odmorim nekih 10 dana pre početka priprema za sezonu na travi, a ako budem dobro odigrao na Vimbldonu mislim da su šanse za osvojim još jedan Slem dobre. Videću da to ostvarim na brzim podlogama koje mi leže – na travi ili bržem betonu. Vimbldon je bio moj prvi san, imao sam uvek nadahnuće da osvojim trofej tamo svaki put kada sam na njemu učestvovao posle tog prvog puta kada sam u tome uspeo”, ističe Novak.