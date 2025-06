Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Slušaj vest

Odmeren u trijumfu i uz redovnu meru poštovanja za svoje rivale po ostvarenim trijumfima, Janik Siner se obratio medijima posle svoje pete pobede nad Novakom Đokovićem.

"Ovaj meč je predstavljao veoma težak izazov. Mislim da smo svi videli koliko je meč bio težak za obojicu. Pokušao sam da ostanem u njemu mentalno, da igram svaki poen na pravi način i sa dobrim intenzitetom. I da, veoma sam srećan. Kao što sam rekao na terenu neverovatno je videti da on još igra na ovom nivou i da je fizički u formi u kojoj se nalazi. Bio je veoma, veoma težak meč i srećan sam što sam konačno u finalu", ističe Siner.

1/21 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Rolan Garosa Foto: VBKS

Zamoljen da prokomentariše Novakove navode da je ovde večeras možda odigrao svoj poslednji meč, Siner ne sakriva razočarenje:

"O, to nisam znao. Pre svega se nadam da to nije slučaj, zato što osećam da je tenisu potreban Novak Đoković. On je po svemu drugačiji od aktuelnih generacija, i sa moje tačke gledišta sjajno je videti ga na turniru, neverovatno da poseduje ovakvu energiju. Video sam kako trenira juče ili pre dva dana, i izuzetno je precizan u svemu što radi. On je pravi uzor za nas. Ali, ako je to slučaj, srećan sam da sam u ovom meču bio deo istorije, drago mi je da sam učestvovao u ovom meču. Ipak, Novak je rekao “možda”, i zaista se nadam da to nije slučaj, nikada se ne zna…”, kaže on.

Pojasnio je i šta je naučio od Đokovića:

"Od Novaka sam naučio toliko puno stvari, bio sam veoma srećan da treniram sa njim kada sam bio veoma mlad. U Monaku smo mnogo trenirali. Svaki put kada bih postavio pitanje on bi mi na njega dao najiskreniji odgovor. Mislim da je to veoma lepo i da ljudi zapravo ne vide ko je ustvari Novak Đoković. Ljudi van tenisa ili oni koji ga ne znaju imaju drugačiju predstavu o njemu. On nije takav”, prenosi nam Siner, i nastavlja:

“On je veoma ljubazna osoba. Mnogo pomaže u momentima kada vam je potrebno, i ponavljam da sam imao tu čast da naučim mnogo od njega. Osećam da je moj stil igre različit od njegovog, ali i da ima mnogo sličnosti. Gledao sam puno snimaka njegovih mečeva, bio srećan da sam mogao da delim teren sa njim, da vidim kako gleda na stvari u toku meča, šta radi i da li uspeva da ostvari ono što je zacrtao ili ne. Za mene je Novak veoma važan - i kao igrač i kao osoba. Stvarno cenim njegove divne reči jer to znači da najviše napredujem kao igrač - što je najvažnije”, sa posebnim poštovanjem izgovara ovo Siner.

Kolikom stresu Novak izlaže rivale?

"Pa, naravno da je stresno igrati protiv Novaka, igrati protiv najboljih na svetu – jer vam oni ne daju momente u kojima možete da se opustite. On se potrudi da to osetite, tera vas da morate da igrate svoj najbolji tenis jer uvek može da promeni brzinu igre. Sa neverovatnom lakoćom pronalazi dodatnu energiju, i ako niste oprezni stvari lako mogu da odu u drugom smeru. Ali da, mnogo je stresno. Bitno je da se smirim posle ovakvog meča, da se što pre odmorim. Za pobedu u ovakvom meču je važno prepoznati njegove najvažnije momente, što mislim da sam to danas dobro uradio. Mentalno sam bio na dobrom mestu. Tako da da, bilo je veoma stresno”, sa osmehom zadovoljstva odgovara Siner.

Pojasnio je Italijan koliko je bilo bitno što Novak nije uveo meč u četvrti ili kasnije peti set:

“Ovo je pitanje na koje nije moguće dati tačan odgovor – jer kada igrate ovakav meč nikada ne možete da predvidite šta bi moglo dalje da se dešava. Da sam izgubio treći, I dalje bih imao prednost od 2:1 u setovima, ali stvari tada mogu da krenu da se menjaju… Što se tiče mentalnog aspekta – on zaista može da da snagu ili baš suprotno - da negativno utiče na vas. Srećan sam što sam okončao meč u tri seta. Bio sam na visokom nivou u taj-brejku, nametnuo pritisak, nastojao da rešim meč tu, ali znate - stvari lako mogu da se promene. Ovakav meč vam crpi puno energije iz naizgled malih stvari - i kada malo padnete, lako pretrpite jedan brejk, i set vam je iskliznuo iz ruku. Da smo došli do petog seta, tu bi njegovo veliko iskustvo moglo da bude izuzetno problematično. Ipak, kako se to nije desilo – ne mogu da vam konkrentno odgovorim na to pitanje”, sumira Siner.