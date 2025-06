"O, to nisam znao. Nadam se da nije istina, zato što osećam da je tenisu potreban Novak Đoković. On je po svemu drugačiji od aktuelnih generacija, i sa moje tačke gledišta sjajno je videti ga na turniru, neverovatno da poseduje ovakvu energiju. Video sam kako trenira juče ili pre dva dana, i izuzetno je precizan u svemu što radi. On je pravi uzor za nas. Ali, ako je to slučaj, srećan sam da sam u ovom meču bio deo istorije, drago mi je da sam učestvovao u ovom meču. Ipak, Novak je rekao 'možda', i zaista se nadam da to nije slučaj, nikada se ne zna…", rekao je iznenađeni Italijan.