"Imam utisak da dobijam više podrške generalno. O ovome večeras, ovakav doživljaj nisam imao do sada. Na važnom meču protiv jednog od mojih najvećih rivala (u ovom trenutku) nikad nisam ovo doživeo. Zbog toga sam i napravio taj potez, da ostavim torbe i da se zahvalim svima na stadionu na podršci koju su mi pružili. Ja sam se par puta onako nasmejao, imao sam nadahnuće, tu radost da sam se osećao kao dete. Ono što sanjaš ceo život, igraš tenis. Lepo je doživeti to. Francuska publika nije laka da stane na tvoju stranu ako nisi Francuz, tako da sam jako zahvalan što sam to dobio", rekao je Đoković i dodao:

"I činjenica da su se Federer i Nadal povukli verujem da doprinosi još više tome da ljudi ne znaju koliko će puta više da me gledaju kao aktivnog igrača uživo, a to ne znam ni ja! Tako da se oseća malo i taj momenat posebnosti tog trenutka svakog meča koji igram. Naravno, lepše je kada igram dobro i kada doguram do zadnjih faza, pa je značaj još veći, stvori se još veća energija nego u prvim kolima. Činjenica je da osećam više podrške i pristrasnosti ljudi. Više su na mojoj strani, lepo je to, jer sam većinu svoje karijere doživljavao suprotno".