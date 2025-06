Arbitar meča između Đokovića i Sinera dodelio je Italijanu jako sumnjiv poen u trenutku kada se susret rezultatski lomio

Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Rolan Garosa pošto je u polufinalnom meču sa 3:0 u setovima poražen od Italijana Janika Sinera.

Imao je Đoković svoje šanse, a jedna od njih definitivno je bila u trećem setu kada je vodio sa 5:4. Sudije su dodelile jedan sumnjiv poen Sineru i to tako što su odlučile da je Novakov udarac završio u autu, što je razbesnelo srpskog tenisera.

Tada je bilo 40:40 i da je Đoković osvojio poen dobio bi set loptu, tako da se može reći da je ovo bio jedan od ključnih trenutaka meča.

Novak Đoković se bunio kod sudija, a kako je "TNT" nosilac prava prenosa na Rolan Garos mogli su jasno da rastumače šta je Novak pričao sa arbitrom.

- Možete jasno da vidite, nema prostora za aut. O čemu vi pričate? - upitao je Đoković sudiju, a ovaj mu je odgovorio:

- Da li sada ja mogu da pričam? Da li vidiš ceo trag? Postoji malo prostora između loptice i linije. Lopta je u autu. Ja vidim prostor. jeste blizu Novače, tu se slažemo. Veoma je blizu, ali ima prostora.

Zatim su se i komentatori "TNT" dotakli ove situacije.

Naomi Kavadej istakla je sledeće:

- Da li je sada sviran aut? Siner nije prestao da igra. Izgleda da je van terena Sudija je siguran da je aut.

Na njene reči nadovezao se Majls Meklagan:

- Sokolovo oko je potvrdilo i kaže da je loptica tri milimetra u autu. Mogu da potvrdim, to je sigurnije od sudijskog oka.

Da bi Naomi Kavadej zaključila:

- Zapravo je ovaj trag jako malo u autu. Sudija veruje Sineru i prihvatio je to tumačenje.

Na kraju se i Siner pojavio na mreži i posle kraćeg razgovora utvrđeno je da je poen pripao njemu.

Kako je Novak poražen od Sinera?

Odlučile su nijanse i više neiznuđenih grešaka Đokovića, pa će Siner u nedelju igrati za trofej protiv Karlosa Alkaraza. Sineru će to biti prvo finale na Rolan Garosu.

Meč je trajao tri sata i 16 minuta.

Iako rezultat upućuje na to da je Italijan dominirao, to je apsolutno lažna slika meča.

Prvi set je odlučio jedan brejk. U petom gemu Siner je pravo niotkuda oduzeo servis Novaku i mirnom igrom rešio taj deo igre u svoju korist.

I u drugom setu Siner je prvi napravio brejk, i to u sedmom gemu. Međutim, Novak je u desetom uspeo prvi put da napravi brejk i vrati se u set. Ipak, to je trajalo kratko pošto je Siner odmah napravio ribrejk, a odmah i potvrdio za 2:0 u setovima.

U trećem setu nije bilo brejka, pa su teniseri ušli u taj-brejk. Ipak, više da žali je imao Novak koji je u desetom gemu pri vođstvu 5:4 propustio tri set lopte.

U taj-brejku Siner je dominirao, poveo sa 3:0, potom i 5:2, a uskoro je došao do četiri vezane meč lopte. A najveće zasluge je za to imao Novak koji je pravio puno neiznuđenih grešaka.

Siner je drugu meč loptu pretvorio u trijumf.

Đoković se zahvalio publici

Nikada ranije u karijeri Novak na "Filip Šatrijeu" nije doživeo ovacije kao što je to bio slučaj sinoć. Čitav meč publika je bila na njegovoj strani, a kada je krenuo da napušta teren usledili su gromoglasni aplauzi i ovacije "Nole, Nole...".

- Imam utisak da dobijam više podrške generalno. O ovome večeras, ovakav doživljaj nisam imao do sada. Na važnom meču protiv jednog od mojih najvećih rivala (u ovom trenutku) nikad nisam ovo doživeo. Zbog toga sam i napravio taj potez, da ostavim torbe i da se zahvalim svima na stadionu na podršci koju su mi pružili. Ja sam se par puta onako nasmejao, imao sam nadahnuće, tu radost da sam se osećao kao dete. Ono što sanjaš ceo život, igraš tenis. Lepo je doživeti to. Francuska publika nije laka da stane na tvoju stranu ako nisi Francuz, tako da sam jako zahvalan što sam to dobio - rekao je Đoković i dodao:

- I činjenica da su se Federer i Nadal povukli verujem da doprinosi još više tome da ljudi ne znaju koliko će puta više da me gledaju kao aktivnog igrača uživo, a to ne znam ni ja! Tako da se oseća malo i taj momenat posebnosti tog trenutka svakog meča koji igram. Naravno, lepše je kada igram dobro i kada doguram do zadnjih faza, pa je značaj još veći, stvori se još veća energija nego u prvim kolima. Činjenica je da osećam više podrške i pristrasnosti ljudi. Više su na mojoj strani, lepo je to, jer sam većinu svoje karijere doživljavao suprotno.

Siner: Tenisu je potreban Đoković

Odmeren u trijumfu i uz redovnu meru poštovanja za svoje rivale po ostvarenim trijumfima, Janik Siner se obratio medijima posle svoje pete pobede nad Novakom Đokovićem.

- Ovaj meč je predstavljao veoma težak izazov. Mislim da smo svi videli koliko je meč bio težak za obojicu. Pokušao sam da ostanem u njemu mentalno, da igram svaki poen na pravi način i sa dobrim intenzitetom. I da, veoma sam srećan. Kao što sam rekao na terenu neverovatno je videti da on još igra na ovom nivou i da je fizički u formi u kojoj se nalazi. Bio je veoma, veoma težak meč i srećan sam što sam konačno u finalu - istakao je Siner.

Zamoljen da prokomentariše Novakove navode da je ovde večeras možda odigrao svoj poslednji meč, Siner ne sakriva razočarenje:

- O, to nisam znao. Pre svega se nadam da to nije slučaj, zato što osećam da je tenisu potreban Novak Đoković. On je po svemu drugačiji od aktuelnih generacija, i sa moje tačke gledišta sjajno je videti ga na turniru, neverovatno da poseduje ovakvu energiju. Video sam kako trenira juče ili pre dva dana, i izuzetno je precizan u svemu što radi. On je pravi uzor za nas. Ali, ako je to slučaj, srećan sam da sam u ovom meču bio deo istorije, drago mi je da sam učestvovao u ovom meču. Ipak, Novak je rekao “možda”, i zaista se nadam da to nije slučaj, nikada se ne zna...

Pojasnio je i šta je naučio od Đokovića:

- Od Novaka sam naučio toliko puno stvari, bio sam veoma srećan da treniram sa njim kada sam bio veoma mlad. U Monaku smo mnogo trenirali. Svaki put kada bih postavio pitanje on bi mi na njega dao najiskreniji odgovor. Mislim da je to veoma lepo i da ljudi zapravo ne vide ko je ustvari Novak Đoković. Ljudi van tenisa ili oni koji ga ne znaju imaju drugačiju predstavu o njemu. On nije takav - rekao je Siner, pa nastavio:

“On je veoma ljubazna osoba. Mnogo pomaže u momentima kada vam je potrebno, i ponavljam da sam imao tu čast da naučim mnogo od njega. Osećam da je moj stil igre različit od njegovog, ali i da ima mnogo sličnosti. Gledao sam puno snimaka njegovih mečeva, bio srećan da sam mogao da delim teren sa njim, da vidim kako gleda na stvari u toku meča, šta radi i da li uspeva da ostvari ono što je zacrtao ili ne. Za mene je Novak veoma važan - i kao igrač i kao osoba. Stvarno cenim njegove divne reči jer to znači da najviše napredujem kao igrač, što je najvažnije - sa posebnim poštovanjem izgovorio je ovo Siner.

Kolikom stresu Novak izlaže rivale?

- Pa, naravno da je stresno igrati protiv Novaka, igrati protiv najboljih na svetu – jer vam oni ne daju momente u kojima možete da se opustite. On se potrudi da to osetite, tera vas da morate da igrate svoj najbolji tenis jer uvek može da promeni brzinu igre. Sa neverovatnom lakoćom pronalazi dodatnu energiju, i ako niste oprezni stvari lako mogu da odu u drugom smeru. Ali da, mnogo je stresno. Bitno je da se smirim posle ovakvog meča, da se što pre odmorim. Za pobedu u ovakvom meču je važno prepoznati njegove najvažnije momente, što mislim da sam to danas dobro uradio. Mentalno sam bio na dobrom mestu. Tako da da, bilo je veoma stresno.

Pojasnio je Italijan koliko je bilo bitno što Novak nije uveo meč u četvrti ili kasnije peti set:

- Ovo je pitanje na koje nije moguće dati tačan odgovor – jer kada igrate ovakav meč nikada ne možete da predvidite šta bi moglo dalje da se dešava. Da sam izgubio treći, I dalje bih imao prednost od 2:1 u setovima, ali stvari tada mogu da krenu da se menjaju… Što se tiče mentalnog aspekta – on zaista može da da snagu ili baš suprotno - da negativno utiče na vas. Srećan sam što sam okončao meč u tri seta. Bio sam na visokom nivou u taj-brejku, nametnuo pritisak, nastojao da rešim meč tu, ali znate - stvari lako mogu da se promene. Ovakav meč vam crpi puno energije iz naizgled malih stvari - i kada malo padnete, lako pretrpite jedan brejk, i set vam je iskliznuo iz ruku. Da smo došli do petog seta, tu bi njegovo veliko iskustvo moglo da bude izuzetno problematično. Ipak, kako se to nije desilo – ne mogu da vam konkrentno odgovorim na to pitanje - zaključio je Siner.

