Iako je Arina “zbrisala” sa terena Igu sa 6:0 u trećem setu, određene “aljkavosti” u njenoj igri u prvom (povratak Poljakinje) i drugom izgubljenom setu su krenule da se ponavljaju i u velikom finalu protiv borbene, uporne i sveprisutne Amerikanke. Do nedavno “čudo od deteta” Kori Gof je na teren Šatrijea izašla i kao Grend Slem šampionka, fizički i mentalno spremna i dovoljno “namazana” da zna do koje mere ona mora da da doprinos za konačni uspeh – a koliko bi se u tome “pružila” njena protivnica. Snimio je “tim Gof” slabosti kod Sabalenke, postavio “zadnju liniju odbrane” od Sabalenkinih silovitih udara i odredio kako i kada je treba “bušiti” kada njena ofanziva postane jalova. Uz to, današnje vreme u Parizu je usporilo uslove za igru; loptica je letela sporije, mekše se odbijala o podlogu, vetar je usporavao njen let i terao je da leluja kroz vazduh više i primoravao obe igračice da se snalaze mnogo više nego što bi želele. U toj situaciji, udarna oštrica Sabalenkine igre je otupela, što je sve više frustriralo Beloruskinju.