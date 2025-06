Ni Španac ni Italijan do sada nisu izgubili ni jedno finale nekog od 4 najveća turnira sezone u kojima su učestvovali. Alkaraz se može ponositi činjenicom da je (posle Federera) prvi igrač koji je trijumfovao u sva četiri prva finala Slemova u kojima je učestvovao – dok Siner ovde donosi niz od 20 uzastopnih pobeda i pobedom na prvom Slemu na podlozi koja nije beton bi se izjednačio sa današnjim rivalom po tom uspehu. U slučaju da pobedi Sinera, 22-godišnji Španac će postati tek osmi igrač u Open eri koji je odbranio titulu na najnestalnijoj podlozi u ovom sportu, a trenuntnih 12-0 na šljaci i 18-1 u Parizu od početka prošle godine dopunjuje podatkom da je u 2025. Najuspešniji igrač turneje sa 36 pobeda i samo 5 poraza. Peta Grend Slem titula bi ga učinila trećim najmlađim teniserom u istoriji koji je to postigao posle Borga sa 21 I Nadala sa 22, kao i treći koji je u istoj sezoni osvojio Rolan Garos i više Mastersa na šljaci posle Tomasa Mustera 1995. i Nadala u čak 9 sezona.

Siner će posle impozantnih pobeda nad prethodnih 6 rivala bez izgubljenog seta i možda istorijskim trijumfom nad Novakom Đokovićem danas nastojati da osvoji svoj treći uzastopni Slem i time postane 5 igrač u Open eri kome će to poći za reketom. Jedini poraz koji je Siner doživeo ove godine (uz tromesečnu suspenziju zbog slučaja doping iz prošle godine) u 19 mečeva bio je od Alkaraza u spomenutom finalu Rima. Još impozantnije je to što je od Sinsinatija prošle godine u 49 mečeva zabeležio samo 2 poraza – opet zbog toga što je Španac bio bolji od njega u finalu Pekinga oktobra meseca. To što se nalazi u nizu od 29 uzastopno osvojena seta na Slemovima ga svrstava na 4 mesto po upešnosti u tom registru u Open eri – a nastojaće (iako veoma teško ostvarivo) da postane prvi posle Nadala 2020. koji je osvojio Rolan Garos bez izgubljenog seta.



Na šljaci se Alkaraz oseća najpotentnije, ima najviše vremena da pripremi neko čudo iz svog raznovrsnog i nepredvidivog repertoara – i kao dinamičniji od Sinera ume da bude opasniji iz više pozicija na terenu, zbog čega je i danas veliki favorit na ovoj podlozi. Od Sinera već znamo šta možemo da očekujemo po svemu viđenom protiv Novaka pre 2 noći, ali se on i njegov tim nadaju da će uspeti da napravi neki korak više od prikazanog u finalu Rima. Siner će se uzdati u svoj servis, ritern, disciplinu i postojanost u razmenama kao “kontru” Alkarazovom naboju i agresivnosti, želeći da iz dubine terena i kontraudara unese nemir i nesigurnost u Alkarazovu lepršavu igru. Ako Alkaraz krene da greši i rezultat toga bude izgubljeni prvi ili drugi set, stvari u ovom meču će biti mnogo otvorenije za manje favorizovanog Sinera.